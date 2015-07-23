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كارتر في زيارة مفاجئة إلى بغداد لبحث مواجهة تنظيم الدولة

23/7/2015

وزير الدفاع الأمريكي آشتون كارتر

وصل وزير الدفاع الأمريكي آشتون كارتر الخميس إلى بغداد في زيارة غير معلنة، حيث يلتقي مسؤولين سياسيين وعسكريين عراقيين لبحث مواجهة تنظيم الدولة والعمليات العسكرية في محافظة الأنبار غربي البلاد، حيث يسيطر التنظيم على مساحات واسعة منها.

وتشمل لقاءات كارتر -الذي يقوم بجولة في المنطقة- كلا من رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ووزير الدفاع خالد العبيدي، كما يلتقي وفدا عشائريا من الأنبار.

وسيلتقي كارتر جنودا أمريكيين موجودين في العراق، مئات منهم في الأنبار، ضمن جهود الائتلاف الدولي لتقديم المشورة وتدريب القوات العراقية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية ستيف وارن، الذي يرافق كارتر في الزيارة، إن الجهود العسكرية في الانبار تركز حاليا على عزل الرمادي، مقدرا عدد مقاتلي التنظيم المتواجدين فيها بما بين الف والفي مقاتل.

ولم يحدد المتحدث تاريخ بدء الهجوم المباشر على المدينة، متوقعا أن يتم ذلك خلال أسابيع بمشاركة آلاف المقاتلين العراقيين.

ويتواجد مئات الجنود والمستشارين الأمريكيين في قاعدة الحبانية العسكرية الواقعة بين الرمادي والفلوجة، لتقديم المشورة والمساهمة في تدريب أبناء العشائر السنية المناهضة للتنظيم في المحافظة.

وأشار وارن إلى أن نحو 1800 مقاتل عشائري تلقوا تدريبات وتجهيزات كجزء من برنامج تدريب أبناء العشائر السنية المناهضة للتنظيم في المحافظة.

وبحسب وارن، فإن المليشيات الشيعية التي تنظر واشنطن بريبة إلى تنامي نفوذها في العراق، تعمل في خط مواز على شن عمليات في محيط مدينة الفلوجة بالأنبار.

من جانبه أعلن وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي قرب تحرير مدينة الرمادي بمحافظة الأنبار، مؤكدا أن القوات العراقية حققت تقدما في جميع محاور المحافظة خلال حربها ضد تنظيم الدولة.

وقال العبيدي، خلال مؤتمر صحفي عقده أمس في الأنبار "سنكون خلال فترة قريبة جدا على حدود الرمادي، وستبدأ المرحلة الثانية من المعركة الأساسية لتحرير المدينة، بجهود القوات الأمنية المشتركة، وأبناء الحشد الشعبي والعشائر".

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