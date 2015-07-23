بدء عودة المواطنين إلى منازلهم بمدينة المعلا بعدن

عودة المواطنين إلى منازلهم بمدينة المعلا

بدأ مئات المواطنين اليمنيين في العودة إلى منازلهم في مدينة المعلا بمحافظة عدن، بعد تحريرها من مليشيا الحوثي وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح.

وأظهرت الصور حجم الدمار الكبير الذي لحق بالمدينة جراء المعارك مع الحوثيين، وقدر بعض أهالي المدينة نسبة الدمار بنحو 70%، خاصة مع الحصار الذي كانت تعانيه طوال الأشهر الماضية.

ودخلت الخميس أولى القوافل الإغاثية والإنسانية للمدينة لتقديم الدعم والمساعدة للأهالي، مع تفاقم الأوضاع الإنسانية التي وصفها الأهالي ب"الكارثية".

وطالب المواطنون الجهات الرسمية بتقديم المساعدة لتوفير خدمات والماء والكهرباء والصرف الصحي، والمساهمة في تحسين معيشة السكان.

في سياق آخر، قال مسؤول في وزارة الصحة اليمنية الخميس، إن ألف قتيل سقطوا في محافظة عدن، منذ اندلاع المواجهات بين الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق صالح من جهة، والمقاومة الشعبية في المحافظة من جهة أخرى.

وأضاف مدير عام مكتب الصحة والسكان بالمحافظة، الخضر لصور، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية، "أن عدد القتلى والجرحى الذين سقطوا خلال عمليات العنف، التي قامت بها ميليشيات الحوثي وصالح ضد المدنيين في المحافظة، منذ أكثر من ثلاثة أشهر بلغ ألف قتيل، وقرابة تسعة آلاف جريح، تباينت حالاتهم بين الحرجة والمتوسطة، وبعضها بحاجة لرعاية، وجميعهم من المدنيين".

وأشار لصور، أن "الوضع الصحي في عدن استثنائي، ومعظم المستشفيات الحكومية مدمرة تماماً، وبحاجة لإعادة تأهيل بشكل سريع"، لافتاً "أن المحافظة بحاجة لمستشفيات متنقلة، مزودة بكادر طبي متكامل، وجراحين ذوي كفاءات عالية، لتتمكن من تقديم الرعاية الطبية اللازمة للجرحى والمصابين".