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الجبير: يجب مواجهة الشغب الإيراني في المنطقة

23/7/2015

وزير الخارجية السعودي عادل الجبير

شدد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير على ضرورة مواجهة ما سماه "الشغب الإيراني" في المنطقة والتصدي له بحزم، مؤكدا إدانة السعودية للإرهاب. 

وأعرب الجبير عن أمله في أن تستثمر طهران الاتفاق النووي "لتحسين وضع شعبها وعدم استغلال الاتفاق لمزيد من الشغب". جاءت تصريحات الجبير خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري سامح شكري في الرياض.   

وكان الجبير قد قال في تصريحات سابقة إنه "إذا رغبت إيران في إجراء أعمال شغب في المنطقة فلن يكون ذلك على حساب المملكة". وأكد أن العمل الذي تقوم به المملكة هو التصدي للنفوذ الإيراني في المنطقة، لافتا إلى إصرار الجانب السعودي "على ألا يكون لإيران تدخل مباشر في شؤون المنطقة العربية".

وفي سياق متصل أعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني، يوم الاثنين عن استغرابه من تناقض تصريحات القيادات الإيرانية بشأن العلاقات العربية الإيرانية بعد توقيع الاتفاق النووي مع القوى الكبرى، مؤكدا أن تلك التصريحات لا تساعد على بناء الثقة لعلاقات تعاون تقوم على مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

 

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