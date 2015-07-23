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الأزهر يهاجم إيران ويرفض تدخلها في شؤون الدول العربية

23/7/2015

أحمد الطيب شيخ الأزهر
 

هاجم بيان صادر عن مؤسسة الأزهر في مصر تصريحات المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران "علي خامنئي" التي أدلى بها في خطبة عيد الفطر المبارك.

وأكد الأزهر في بيانه أن تصريحات المرشد الإيراني "تُعَدُّ تدخُّلاً غيرَ مقبولٍ وتعدِّيًا واضحًا على سيادة واستقلال مملكة البحرين، وتتناقض تمامًا مع مبادئ حسن الجوار التي أكدها وأوصى بها ديننا الإسلامي الحنيف" وفقا للبيان.

وطالب البيان إيران بالكفِّ عن مثل هذه التصريحات، التي وصفها بأنها "تعمِّق الكراهية بين الدول والشعوب، وتخلق مُناخًا من التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، وتزيد من حدة الصراع الطائفي والمذهبي بين أبناء الدين الواحد وأبناء الوطن الواحد، وهو ما يخدم بالأساس أعداء أمتنا الإسلامية"، معربًا عن "تضامنه مع دول الخليج ووقوفه إلى جوارها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها وتدعيم الوئام والوفاق بين أبناء شعبها" حسبما جاء بالبيان.

المصدر : الجزيرة مباشر
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