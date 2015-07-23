استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في الضفة الغربية

مداهمات الاحتلال متواصلة في الضفة الغربية

استشهد فلسطيني هو الثاني في غضون 24 ساعة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء اقتحامها بلدة في الضفة الغربية المحتلة الخميس.

وأفاد سكان بلدة بيت أمر شمال الخليل بجنوب الضفة الغربية أن جنودا إسرائيليين اقتحموا منزلا لتوقيف محمد أبو ماريا وأطلقوا النار على والده "فلاح" (52 عاما).

ونقلت "رويترز" عن طبيب الطوارئ بالمستشفى الأهلي في الخليل قوله إن "فلاح" وصل إلى المستشفى مصابا بثلاث رصاصات في الصدر وقد استشهد, وأضاف أن نجله محمد (24 عاما) وصل مصابا برصاصتين في الحوض، بينما أصيب نجله الثاني أحمد بجرح عميق في الوجه جراء ضربه بالبندقية.

وقال يوسف أبو ماريا الناشط في لجان مواجهة الاستيطان إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة للقيام بعمليات اعتقال, وأكد أنه لم تكن هناك أي مواجهات في البلدة، مشيرا إلى أن عملية إطلاق النار على الشهيد فلاح ونجله تمت داخل المنزل.

في المقابل زعمت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي أن القوات الإسرائيلية تعرضت لهجوم بالحجارة من قبل حشد غاضب, وأضافت أن الجيش رد "باستهداف المحرض الرئيسي"، مشيرة إلى أن جنديا أصيب بجروح طفيفة جراء تعرضه للرشق بالحجارة.

والأربعاء استشهد محمد علاونة (22 عاما) برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء مواجهات قرب مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.