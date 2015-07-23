أمريكيون يتظاهرون في نيويورك رفضاً للاتفاق النووي الإيراني

تجمع متظاهرون في شارع تايمز سكوير بنيويورك للتنديد بالاتفاق النووي الإيراني الموقع بين إيران والقوى العظمى داعين الكونغرس الأمريكي إلى رفض الاتفاق.

وبحسب جيفري وايسنفيل، أحد منظمي المظاهرة، فإن نحو 10 آلاف شخص تجمعوا للتنديد بالاتفاق الذي يهدد، كما قالوا، الأمن العالمي وأمن إسرائيل.

وشارك في المظاهرة خصوصاً نواب جمهوريون ومؤيدون لليمين الإسرائيلي ومجموعات مسيحية إنجيلية.

وقال الحاكم السابق لولاية نيويورك، جورج باتاكي، في كلمة أمام المتظاهرين "إنه اتفاق رهيب يجب رفضه, يتوجب على الكونغرس أن يقوم بعمله وأن يتحرك من أجل الشعب الأمريكي ومن أجل أمنه".

وتحدث في المظاهرة أيضاً الان ديشويتز، وهو أستاذ في جامعة هارفارد ومعرف بميوله اليسارية، وأكد أن الاتفاق سيء.