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وصول أول طائرة مساعدات سعودية إلى مطار عدن

22/7/2015

وصلت أول طائرة سعودية تحمل مساعدات إغاثية وإنسانية إلى مطار عدن الأربعاء، بعد تحريره من سيطرة مليشيا الحوثي. 

وقال القائد العسكري السعودي "علي عبد الله أبو داهش" في تصريحات لـ "الجزيرة مباشر"، إن المساعدات مهداة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تحت رعاية الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن نايف، وولي ولي العهد وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان. 

وأكد "أبو داهش" أن تلك الطائرة تمثل مقدمة لمساعدات أخرى سيتم إرسالها تباعا، بعد استكمال عمليات تأهيل المطار، مؤكدا أن هذه المساعدات ليست إلا تعبيرا عن التقدير والعرفان لأهالي اليمن. 

وقال "نايف البكري" محافظ عدن، إن وصول الطائرة السعودية بمثابة رسالة للعالم أجمع، بأن اليمن لا يمكن أن يهزم. 

واستعادت المقاومة الشعبية السيطرة على مطار عدن، وقامت بإعادة افتتاحه بعد 4 أشهر من إغلاقه بسبب الاشتباكات مع الحوثيين وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، قبل أن تتمكن من تحرير معظم أحياء ومناطق المدينة منذ أيام.

المصدر : الجزيرة مباشر
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