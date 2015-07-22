مقتل 17 من الحوثيين و قوات صالح و إصابة العشرات بتعز

عناصر من المقاومة الشعبية في عدن اليمن ( ارشيف )

أسفرت المواجهات التي خاضتها المقاومة الشعبية مع الحوثيين وقوات صالح في تعز عن مقتل سبعة عشر من الحوثيين وقوات صالح، وإصابة أكثر من أربعين آخرين، بينما خسرت المقاومة ثلاثة من مقاتليها.



وقد رد الحوثيون على هجمات المقاومة على مواقعهم، لا سيما في منطقة الضباب، بقصف أحياء تعز، ما أدى إلى اشتعال النيران في إحدى المؤسسات التجارية.



وفي مأرب، أعلنت المقاومة الشعبية سيطرتها على ثلاثة مواقع جديدة للحوثيين وقوات صالح. وقالت مصادر في المقاومة إن السيطرة جاءت بعد هجمات على جبهة المُخَدِّرَهْغرب المدينة.



كما حاصرت المقاومة الشعبية مجموعة من مسلحي الحوثي وصالح في منطقة "قرن الصَّابِحِيَّهْ".

وأدت الاشتباكات إلى مقتل تسعة من الحوثيين وقوات صالح، بالإضافة إلى أحد أفراد المقاومة.