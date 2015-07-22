محكمة أمريكية عليا تغرم شركة رفضت توظيف محجبة

سامنثا إيلاوف

قضت محكمة أمريكية عليا بتغريم شركة "آبركرومبي آند فيتش" للملابس 25 ألف دولار تعويضا للفتاة المسلمة "سامانثا إيلاوف"، بسبب رفض الشركة توظيفها لكونها محجبة.

وكانت إيلاوف، المولودة في مدينة "تولسا" بولاية "أوكلاهوما"، تقدمت عام 2008 بطلبٍ لشركة "آبركرومبي آند فيتش" للألبسة، من أجل العمل في قسم ألبسة الأطفال، وكانت تبلغ من العمر حينها 17 عاماً، إلا أن الشركة رفضت طلبها بداعي "مخالفتها للسياسة المتبعة بشأن ملابس العاملين".

تجدر الإشارة إلى أن محكمة منطقة "تولسا"، قضت سابقاً لصالح الفتاة وغرمت الشركة بدفع مبلغ 20 ألف دولار كتعويضات، بعد الدعوى التي رفعتها لجنة تكافؤ فرص العمل الأمريكية – مؤسسة اتحادية – بالنيابة عن إيلاوف، إلا أن محكمة الاستئناف في "دينفر"، أصدرت حكماً لصالح الشركة، لتنتقل القضية في تشرين الأول/ أكتوبر عام 2014 إلى المحكمة العليا، حيث أكدت المحكمة في قرارها، الذي جاء بتأييد 8 أعضاء مقابل 1، أن على الشركة توفير الإمكانات التي تسمح للعاملين فيها تأدية عباداتهم، مشيرةً أنه لا يحق للشركة، رفض أيّ شخص يتقدم للعمل ، بسبب معتقداته الدينية.

جدير بالذكر أن قانون الحقوق المدنية الذي صدر في الولايات المتحدة الأميركية عام 1964 يحظر التفرقة بين العاملين، بسبب انتماءاتهم الدينية أو الإثنية.