ضابط سابق بالجيش المصري يدعو إلى "الجهاد" ضد السيسي

صور هشام عشماوي كما ظهرت بالتسجيل

نـًُشر الأربعاء أول تسجيل صوتي منسوب لضابط الصاعقة السابق بالجيش المصري "هشام العشماوي" يدعو فيه المصريين إلى "الجهاد" ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

بدأ التسجيل الذي تبلغ مدته 6 دقائق بكلمة لأيمن الظواهري، زعيم تنظيم القاعدة، ثم كلمة لعشماوي، الذي لقب ب"أمير جماعة المرابطين" يدعو فيها عموم جمهور المسلمين في مصر إلى"الجهاد في سبيل الله" والقتال ضد السيسي الذي وصفه بـ "فرعون مصر الجديد".

واتهم العشماوي السيسي "وجنوده" بـ "محاربة الدين وقتل الرجال والنساء".

وألحقت بالرسالة الصوتية صورتان للعشماوي في الزي العسكري. مع تعريف له باسمه الحركي وهو "أبو عمر المهاجر المصري" وأمير جماعة المرابطين.

وتتهم السلطات المصرية عشماوي بالوقوف وراء عدة عمليات، منها محاولة اغتيال وزير الداخلية السابق "محمد إبراهيم" واغتيال النائب العام المستشار "هشام بركات" وعملية "الفرافرة" بمحافظة الوادي الجديد، والتي أسفرت عن مقتل 21 جنديا.

ويعتبر احتواء التسجيل على كلمة لأيمن الظواهري، إعلانا صريحا من ضابط الصاعقة السابق بالانتماء إلى تنظيم القاعدة، وليس إلى تنظيم ولاية سيناء المرتبط بتنظيم الدولة الإسلامية، رغم تأكيد السلطات المصرية مرارا ارتباطه بتنظيم ولاية سيناء.