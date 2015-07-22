المالكي يهاجم السعودية و يصفها ب "منطلق الإرهاب"

نور المالكي

هاجم نائب الرئيس العراقي نوري المالكي المملكة العربية السعودية، ووصفها بأنها "منطلق الإرهاب وجذرُ التطرف والتكفير".



ودعا المالكي، خلال مقابلة تلفزيونية، إلى وضع السعودية تحت الوصاية الدولية؛ وعلل ذلك بعدم قدرتها على ضبط ما سمـَّاه "التوجه الوهابي التكفيري".



من جهته، قال الدكتور أحمد بن راشد بن سـْعيّد، أستاذ الإعلام السياسي, إن المملكة العربية السعودية ستنظر بعين الريبة إلى موقف الحكومة العراقية، وعدم إدانتها تصريحات نوري المالكي نائب رئيس الجمهورية العراقية, والتي اتهم فيها السعودية بأنها منطلق الإرهاب.

وأشار بن سعيد إلى أن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لم يستنكر هذه التصريحات.



من ناحية أخرى وصل وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر إلى مدينة جدة السعودية ضمن جولته في منطقة الشرق الأوسط، لطمأنة حلفاء واشنطن بشأن تداعيات الاتفاق النووي مع إيران.



والتقى كارتر العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز ومسؤولين آخرين. ويعتزم الوزير الأميركي خلال زيارته بحث مسألة الأمن المعلوماتي، ومنظومة الدفاع المضاد للصواريخ.