العراق: تنظيم الدولة يقود "الإرهاب" في أجزاء كبيرة من البلاد

قال مندوب العراق لدى الأمم المتحدة "محمد علي الحكيم" إن بلاده تواجه تحديات كبيرة بسبب ما سماه "الإرهاب الذي يقوده تنظيم الدولة في أجزاء كبيرة من البلاد".

وأضاف "الحكيم" في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي بنيويورك، إن العراق يبذل جهودا كبيرة من أجل الكشف عن مصير المفقودين الكويتيين أثناء الغزو العراقي للكويت عام 1990، والأرشيف الوطني الكويتي الذي استولت عليه القوات العراقية أثناء الغزو.

وأوضح "الحكيم" أن العراق شكل لجانا للكشف عن المواقع التي من الممكن العثور فيها على رفات لمفقودين كويتيين، بالإضافة إلى قيام الخارجية العراقية بنشر إعلانات عن المفقودين والممتلكات الكويتية المفقودة بصورة دورية، مؤكدا تقدير بلاده لمشاعر أهالي المفقودين.

وطالب "الحكيم" بضرورة إيجاد حل سريع للأزمة السورية، عن طريق التوصل إلى تسوية سياسية ترضي جميع الأطراف، والحفاظ على وحدة سوريا وعدم تدخل دول الجوار، من أجل وقف نزيف الدم، والحد من تدفق اللاجئين، وكذلك الحد من تدفق المقاتلين عبر الحدود السورية المشتركة.