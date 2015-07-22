العراق : تخفيض للنفقات و ارتفاع في حصيلة الدماء

جنود من الجيش العراقي ( ارشيف )

قرر مجلس الوزراء العراقي تخفيض رواتب ومخصصات الرئاسات الثلاث والوزراء وأعضاء مجلس النواب وموظفي درجات أخرى ، يأتي القرار في الوقت الذي يواجه فيه العراق خطر الإفلاس بسبب الإنفاق العسكري الكبير.



وفي قضاء الطارمية شمال بغداد, قـُتل أربعة من عناصر الجيش والشرطة، وأصيب اثنا عشر بتفجير سيارة ملغمة كان يقودها انتحاري.



كما قـُتل سبعة مدنيين وأصيب ستة عشر آخرون في تفجير سيارة ملغمة في مدينة مندلي شرق بعقوبة بمحافظة ديالى. يأتي هذا بينما عقد مجلس محافظة ديالى العراقية جلسة طارئة لبحث التدهور الأمني الذي أعقب تفجيرات بلدة خان بني سعد، وما تلاها من أحداث طائفية في المحافظة.



كما قتل أكثر من 22 من الجيش العراقي والحشد الشعبي في هجوم لتنظيم الدولة شرق الفلوجة .