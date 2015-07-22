الرئيس النيجيري: نسعى بقوة للقضاء على بوكو حرام

قال الرئيس النيجيري "محمد بخاري" إن القضاء على جماعة "بوكو حرام" يعد أحد الأهداف الرئيسية لإدارته من أجل إرساء الاستقرار، مؤكدا أن الحكومة ستستعيد كافة مناطق نيجيريا التي سيطرت عليها الجماعة.

وأضاف "بخاري" في كلمة له أمام معهد السلام الأمريكي في العاصمة الأمريكية واشنطن، بشأن التمرد الذي تقوده جماعة "بوكو حرام" في بلاده، إن الجيش النيجيري يظل عاجزا عن مواجهة الإرهاب بفاعلية، بسبب عدم الحصول على الأسلحة اللازمة، مؤكدا عدم تمكن بلاده حتى الآن من الحصول على أسلحة استراتيجية مناسبة من أجل مواجهة التنظيم، وأن الولايات المتحدة والمجتمع الدولي تعهدوا بتقديم المساعدة في الحرب ضد الإرهاب، مطالبا الكونجرس الأمريكي بالنظر فيما يتعلق بمساعدات واشنطن لنيجيريا لمكافحة الإرهاب.

ولفت الرئيس النيجيري إلى أن محاربة الإرهاب لا تتطلب جهودا أمنية فحسب، وإنما إجراءات اقتصادية وسياسية، ومحاربة البطالة والفساد، مع الحرص على الحفاظ على حقوق الإنسان في نفس الوقت.

وتعهد "بخاري" بحسن إدارة موارد نيجيريا والحفاظ على النهج الديمقراطي في الحكم الرشيد، مؤكدا بذل جهود مضنية من أجل ضمان نزاهة الانتخابات التي ستجري قريبا في البلاد، داعيا المعارضة إلى أن تنظر إلى نفسها باعتبارها جزء أصيلا من إدارة البلاد والحفاظ عليها.