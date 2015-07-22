الجيش الإيراني:لن نسمح بتفتيش المواقع العسكرية مطلقا

معدات عسكرية ايرانية ( ارشيف )

قال قائد القوة البرية لجيش الجمهورية الإسلامية الايرانية العميد احمد رضا بوردستان بـأنه لن نسمح بتفتيش المراكز والمواقع العسكرية اطلاقا.



وأكد العميد بوردستان بان توجيهات قائد الثورة الاسلامية في المجال النووي تشكل منهاج عمله على حد قوله.

أضاف أن أي اتفاق حاصل انما هو في مجال صادرات وانتاج التكنولوجيا النووية.



كما اعلن العميد بوردستان عن اعتزام بلاده تنفيذ ست مناورات عسكرية بالتعاون مع التعبئة والحرس الثوري للارتقاء بالقدرات الدفاعية والعسكرية حسب قوله .

من ناحية أخرى قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف خلال تقديمه نص الاتفاق النووي للبرلمان الإيراني، إن طهران حققت ما تريده من المفاوضات، مع رعاية خطوطها الحمراء.



وأضاف أن قرار مجلس الأمن الأخير لا يؤثر على منظومة الصواريخ الباليستية الإيرانية، مشيرا في الوقت ذاته إلى عزم بلاده على المساعدة والتعاون في اتخاذ إجراءات لإحلال السلام في المنطقة.