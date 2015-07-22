البث الحي
منوعات

الجيش الإيراني:لن نسمح بتفتيش المواقع العسكرية مطلقا

22/7/2015
معدات عسكرية ايرانية ( ارشيف )

قال  قائد القوة البرية لجيش الجمهورية الإسلامية الايرانية العميد احمد رضا بوردستان بـأنه لن نسمح بتفتيش المراكز  والمواقع العسكرية اطلاقا.

وأكد العميد بوردستان بان توجيهات قائد الثورة الاسلامية في المجال النووي تشكل منهاج عمله على حد قوله.
أضاف أن أي اتفاق حاصل انما هو في مجال صادرات وانتاج التكنولوجيا النووية.

كما اعلن العميد بوردستان عن اعتزام بلاده تنفيذ ست مناورات عسكرية  بالتعاون مع التعبئة والحرس الثوري للارتقاء بالقدرات الدفاعية والعسكرية حسب قوله .

من ناحية أخرى قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف خلال تقديمه نص الاتفاق النووي للبرلمان الإيراني، إن طهران حققت ما تريده من المفاوضات، مع رعاية خطوطها الحمراء.
 
وأضاف أن قرار مجلس الأمن الأخير لا يؤثر على منظومة الصواريخ الباليستية الإيرانية، مشيرا في الوقت ذاته إلى عزم بلاده على المساعدة والتعاون في اتخاذ إجراءات لإحلال السلام في المنطقة.

المزيد من منوعات

أحيت حفلا حضره السيسي.. مغنية بريطانية تعتذر لخرقها تدابير مكافحة كورونا

المغنية البريطانية ريتا أورا (غيتي)

شاهد: سرب نحل يتسبب في تأخير إقلاع طائرتين لمدة ساعة

هجم سرب نحل كثيف على الجانب الأيمن من الطائرة (موافع التواصل)

تأخرت أسطوانات الأكسجين فمات مرضى كورونا

تعقيم أحد الفصول الدراسية في مدينة بيشاور الباكستانية وسط انتشار لفيروس كورونا (رويترز)

مصري ينحت تماثيل فرعونية مميزة على "سنون" أقلام الرصاص (فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

رشاش وأقمار اصطناعية.. إيران تكشف تفاصيل اغتيال العالم النووي فخري زاده

نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني علي فدوي (رويترز)

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

انسحاب قوات حفتر من مناطق جنوبي ليبيا بعد فشل هجومها على قوات الوفاق (فيديو)

قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية (مواقع التواصل)

الوباء لا يزال قويا.. تفشٍ قياسي لكورونا في أمريكا وبدء التلقيح في روسيا وقريباً في بريطانيا

على مدى أسبوعين، سجّلت الولايات المتحدة بشكل متكرر أكثر من ألفي وفاة كل يوم (REUTERS)