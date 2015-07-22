البرغوثي: جميع الحكومات الإسرائيلية توسعت في الاستيطان

مصطفى البرغوثي

قال مصطفى البرغوثي، الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، إن جميع الحكومات الإسرائيلية انهمكت في التوسع الاستيطاني، وأن برنامج الحكومة الإسرائيلية الحالية يقوم على منع قيام دولة فلسطينية.

وأضاف البرغوثي لـ"الجزيرة مباشر"، خلال مشاركته في النافذة المخصصة لمناقشة التوسع الاستيطاني الإسرائيلي، أن الفلسطينيين بحاجة للوحدة وإنهاء الانقسام بين الضفة وغزة لمواجهة مخططات الاحتلال، وأن انشغال العرب بمشاكلهم الداخلية أضعف الاهتمام بالقضية الفلسطينية في الوطن العربي خلال السنوات الماضية، موضحا أن الفلسطينيين قد يلجأون إلى خيار الدولة الواحدة، إذا أصرت إسرائيل على منع قيام دولة فلسطينية مستقلة.

وكانت إسرائيل قد أعلنت عن مخطط جديد يتضمن بناء 886 وحدة استيطانية، بعد ساعات من انتهاء زيارة وزير الدفاع الأمريكي آشتون كارتر إلى تل أبيب.

وطالبت السلطة الفلسطينية مجلس الأمن بالتصدي لهذا التصعيد، وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن استمرار الاحتلال والاستيطان وعدم تطبيق الاتفاقيات أكبر تهديد لفرص تحقيق السلام.

ودعت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي لترجمة إداناتها للاستيطان لخطوات عملية.

وأعرب قناصل عدد من الدول الأوروبية في القدس عن رفضهم لسياسة التهجير الإسرائيلية للفلسطينيين، مطالبين إسرائيل بتجميد قرار هدم المنازل.