الأمم المتحدة: الاعتقال التعسفي للأطفال في مصر منهجي

الطفل المعتقل عبادة جمعة

أصدر الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي بالأمم المتحدة قرارا اعتبر فيه أن الاعتقال التعسفي للأطفال في مصر أصبح ممنهجا وواسع الانتشار.

وحمل القرار رقم17/2015 والخاص بالاعتقالات التي تقوم بها السلطات الأمنية المصرية بحق الأطفال.

جاء هذا في إطار نظر فريق الاعتقال التعسفي للشكوى التي قدمتها مؤسسة "الكرامة" لحقوق الإنسان، بخصوص قضية اعتقال الطفل "أحمد طه" البالغ من العمر 16 عاما. والنداء العاجل الذي رفعته المؤسسة نفسها إلى الأمم المتحدة في 8 يناير 2015.

وصدر القرار بعد اطلاع فريق الاعتقال التعسفي بالأمم المتحدة على قضية الطفل "أحمد طه" وقضايا أخرى مماثلة، بالإضافة إلى النظر في ردود الحكومة المصرية على هذه القضايا، وخلص إلى أن "الاعتقال التعسفي لأطفال قـُصّر ممارسة نظامية واسعة الانتشار"، وطالب السلطات المصرية "بالإفراج عنه وتعويضه بما يتناسب وحجم الضرر الذي لحقه".

ويعتبر القرار الأول من نوعه الذي يصدر بخصوص منهجية اعتقال الأطفال في مصر منذ أحداث 30 يونيو 2013 حتى الآن، وما سبقه من تبني المقرر الخاص المعني بالتعذيب في تقريره المقدم الي مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة , الإشارة الي واقعة اغتصاب عدد من الأطفال بداخل مقر اعتقالهم بسجن الأطفال بكوم الدكة بالإسكندرية , سبق وان رصدتها مؤسسة الكرامة أيضا.

وتقدر مؤسسة الكرامة أعداد الأطفال الذين تم اعتقالهم منذ 30 يونيو 2013 وحتى نهاية مايو 2015 بأكثر من 3200 طفلا تحت سن 18 عاما، تعرض معظمهم للتعذيب والضرب المبرح بداخل مراكز الاحتجاز المختلفة.

وحملت المؤسسة وزارة الداخلية المسؤولية عن أماكن احتجاز الأطفال في مصر بالمخالفة لقانون الطفل والذي يجعل وزارة التضامن الاجتماعي هي المسؤولة عن تسيير وإدارة والتعامل مع الأطفال المحتجزين في أماكن الاحتجاز.

واتهمت المؤسسة النيابة العامة بمخالفة قانون الطفل عن طريق العمل علي شرعنة اعتقال أطفال بحبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات في تهم مختلفة، كان آخرهم الطفل "عبادة جمعة" الذي اتهمته وزارة الداخلية في بيان لها بتصنيع المتفجرات.

وكان قاضى المعارضات بمحكمة مدينة نصر قد قرر تجديد حبس الطفل عبادة أحمد جمعة (15 عاما) لمدة 15 يوما بتهمة حيازة مفرقعات.

وقالت مصادر من هيئة الدفاع إن الطفل اعتقل أول أيام العيد أثناء قيامه بممارسة لعبة كرة القدم في شوارع مدينة نصر شرق القاهرة، ولم تكن بحيازته أي أسلحة أو مفرقعات.