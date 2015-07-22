أوباما :لا تخفيف للعقوبات عن برنامج إيران للصواريخ البالستية

الرئيس الأمريكي باراك اوباما

قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما إن بلاده لن تخفف ضغوطها على إيران، رغم توقيع الاتفاق بشأن برنامجها النووي.



وأوضح أوباما أنّ لدى واشنطن خلافات جدية مع طهران، مؤكدا أن إدارته ستـُبقي على العقوبات المتعلقة ببرنامج إيران للصواريخ البالستية، ودعمـِها لما وصفه بالإرهاب، وانتهاكاتها حقوق الإنسان.



تأتي تصريحات أوباما بعدما قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف خلال تقديمه نص الاتفاق النووي للبرلمان الإيراني، إن طهران حققت ما تريده من المفاوضات، مع رعاية خطوطها الحمراء.



وأضاف أن قرار مجلس الأمن الأخير لا يؤثر على منظومة الصواريخ الباليستية الإيرانية، مشيرا في الوقت ذاته إلى عزم بلاده على المساعدة والتعاون في اتخاذ إجراءات لإحلال السلام في المنطقة.