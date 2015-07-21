وزير الدفاع الأمريكي يزور المنطقة للترويج للاتفاق مع إيران

وزير الدفاع الاميركي اشتون كارتر

وصل وزير الدفاع الاميركي اشتون كارتر الثلاثاء الى الاردن في اطار جولة في المنطقة تركز خصوصا على الاتفاق النووي المبرم بين ايران والقوى الكبرى.



وحطت طائرة كارتر القادم من اسرائيل عصر الثلاثاء في قاعدة جوية عسكرية شمال الاردن قرب الحدود مع سوريا حيث يلتقي عددا من رفاق الطيار الاردني معاذ الكساسبة الذي قتله تنظيم الدولة الاسلامية حرقا مطلع العام الحالي، بحسب مراسل فرانس برس.



وتستخدم القاعدة الجوية التي تبعد كيلومترات قليلة عن الحدود السورية من قبل عدة دول ضمن تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة يقوم بعمليات جوية ضد تنظيم الدولة الاسلامية في سوريا والعراق.



ويلتقي كارتر كذلك عددا من الجنود الأميركيين المتمركزين هناك.

ومن المقرر ان يغادر كارتر، الذي زار اسرائيل قبل الاردن، المملكة الاربعاء متوجها الى السعودية.



وكان كارتر التقى الثلاثاء في القدس رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في محاولة لتهدئة قلق اسرائيل حيال الاتفاق النووي المبرم بين ايران والقوى الكبرى.



وفي 14 يوليو وافقت طهران على تفكيك غالبية منشآتها النووية مقابل رفع العقوبات الدولية التي تخنق اقتصادها بصورة تدريجية لكن قابلة للعودة في حال انتهاك ايران للاتفاق .



واعتبرت القوى الكبرى هذا الاتفاق فرصة تاريخية لوضع العلاقات مع ايران على مسار جديد، الا ان اسرائيل انتقدت بشدة الاتفاق.



وحاول كارتر الاثنين تبديد قلق اسرائيل من ان الاتفاق مع ايران قد يعني تغييرا في سياسة واشنطن في المنطقة، مؤكدا ان اسرائيل "تبقى حجر الزاوية للاستراتيجية الاميركية في الشرق الاوسط".



وفي محاولة لطمأنة حليفه، اعلن كارتر ان واشنطن مستعدة لتعزيز تعاونها العسكري مع اسرائيل مشيرا بشكل خاص الى مضادات الصواريخ او الامن المعلوماتي، خلال لقاء مع نظيره الاسرائيلي موشيه يعالون الاثنين.