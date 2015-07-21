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مقتل 7من الصحوات و3 جنود عراقيين بالأنبار

21/7/2015
 اشتباكات بالعراق ( ارشيف )

مقتل سبعة من الصحوات وثلاثة جنود عراقيين، وأصيب ثلاثة آخرون, عندما تصدى تنظيم الدولة  لهجوم من الجيش في منطقة البوحيات، شرق حديثة في غربي الأنبار.

وأوضحت مصادر عسكرية عراقية أن تنظيم الدولة ينطلق غالبا من البوحيات، القريبة من مدينة حديثة، لقطع طرق الإمداد بينها وبين قاعدة "عين الأسد"، في منطقة البغدادي.

وقالت مصادر طبية عراقية إن خمسة مدنيين بينهم طفل وامرأة قتلوا واصيب اثنان بجروح جراء قصف مقاتلات عراقية احياء سكنية في الفلوجة غرب بغداد. وألحق القصف اضرارا بمسجد علي بن ابي طالب وبمنازل في احياء الرسالة ونزال وجبيل.

وفي جانب آخر أوردت وكالة أعماق التابعة لتنظيم الدولة ان مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية أسقطوا صباح اليوم مروحية تابعة للقوات العراقية شمال الفلوجة.

وقالت الوكالة إن المروحية سبق وقامت بغارات على مواقع التنظيم الذي شن من جهته هجوما على قوات الجيش والحشد الشعبي المتمركزة في المعهد الفني شمال المدينة.

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