مقتل 124 مدنياً خلال أيام العيد بسوريا

جانب من المعارك المشتعلة بسوريا ( ارشيف )

وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 124 مدنياً خلال أيام العيد،منهم 36 طفلاً , و 24 امرأة، جراء القصف الجوي والمدفعي من قبل قوات النظام على المدن السورية.

و على الصعيد الميداني كثفت قوات المعارضة السورية قصفها الخطوط الدفاعية لبلدتي كفريا والفوعة، بريف إدلب، حيث تتمركز قوات تابعة للنظام. و قال قادة ميدانيون في "جيش الفتح" إن استهداف البلدتين اللتين تقطنهما أغلبية موالية للنظام يأتي في سياق التخفيف عن مدينة الزبداني بريف دمشق.



و قالت "وحدات حماية الشعب" الكردية في سوريا، عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، إن مقاتليها قطعوا طرق إمداد مسلحي "تنظيم الدولة" في حيـَّي غويران والنشوة الغربية، داخل مدينة الحسكة.

وأضافت "وحدات حماية الشعب" الكردية أن عناصر التنظيم باتوا محاصرين داخل المدينة. كما بثت القوات الكردية شريطا مصورا يـُظهر جانباً مما قالت إنها معارك مع تنظيم الدولة داخل حي النشوة.



وفي مدينة حلب تعرض حي الصاخور لقصف صاروخي من قوات النظام السوري، و قد طال القصف سوقاً شعبياً وسط الحي وأصيب جراءه أطفال ونساء بجروح حالة بعضهم خطرة. وتسبب القصف في انهيار عمارة من خمسة طوابق. وتواصل فرق الإنقاذ بإمكاناتها البسيطة البحث عن ناجين تحت الأنقاض.



و قد أفادت وكالة سانا السورية الرسمية بأن قوات النظام أحكمت بالتعاون مع ما سمتها المقاومة اللبنانية، سيطرتها على سهل الزبداني وطريق بردى وجميع المداخل المؤدية إلى مدينة الزبداني من الجهة الجنوبية.



وفي جانب آخر سيطر مقاتلي المعارضة السورية على نقاط عدة في جبل الزبداني الشرقي في ريف دمشق.