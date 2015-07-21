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مجلس التعاون الخليجي ينتقد التصريحات الإيرانية المتناقضة

21/7/2015

عبد اللطيف الزياني

انتقد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني  تناقض تصريحات القيادات الإيرانية بشأن العلاقات العربية الإيرانية المتناقضة بعد توقيع الاتفاق النووي مع القوى الكبرى، مؤكدا أن تلك التصريحات لا تساعد على بناء الثقة لعلاقات تعاون تقوم على مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

وأعرب الزياني عن "استغرابه من التناقض الظاهر بين ما أشار إليه الرئيس الإيراني حسن روحاني وكذلك وزير الخارجية محمد جواد ظريف في أكثر من مناسبة بشأن رغبة إيران في فتح ‏صفحة إيجابية جديدة في العلاقات الإيرانية العربية، وبين ما ورد في خطبة عيد الفطر التي ألقاها مرشد الجمهورية الإيرانية على خامنئي، وما تضمنته الخطبة من إشارات توحي باستمرار إيران في التدخل بالشؤون الداخلية لبعض الدول العربية بما فيها الجمهورية اليمنية ومملكة البحرين"، وذلك بحسب بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".  

أكد الزياني أن تصريح خامنئي "يمثل تدخلا مرفوضا ويتعارض مع المواثيق والمبادئ والأعراف الدولية وما تقتضيه من ضرورة احترام سيادة الدول الأخرى، والسعي المخلص لقيام علاقات تستند إلى مبادئ حسن الجوار". 

وشدد على أن "دول المجلس ستواصل الحفاظ على مصالحها، وستظل ثابتة على مواقفها الداعية للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي". 

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن خامنئي قوله – في خطاب  ألقاه  السبت الماضي- إن بلاده "لن تتخلى عن دعم أصدقائها في المنطقة ولا الشعوب المضطهدة في فلسطين واليمن، والشعوب والحكومات في سوريا والعراق، وشعب البحرين المضطهد ومقاتلي المقاومة في لبنان وفلسطين". 

وكانت وزارة خارجية البحرين استدعت الأحد القائم بأعمال سفارة إيران لدى مملكة البحرين بالإنابة ، وتم تسليمه مذكرة احتجاج رسمية في أعقاب تصريحات خامنئي. 

وأكدت الخارجية البحرينية أن هذه التصريحات تعد تدخلاً فجًا ومرفوضًا في الشأن الداخلي وتعديًا واضحًا على سيادة واستقلال مملكة البحرين، فضلاً عن أنها تحمل توصيفات خاطئة ومغلوطة عن الوضع في المملكة وفق قولها.

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