ظريف يدافع عن الاتفاق النووي الإيراني مع القوى الكبرى

ظريف أثناء إلقاء كلمته أمام مجلس الشورى الإيراني

دافع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الثلاثاء أمام نواب برلمان بلاده عن الاتفاق النووي المبرم مع القوى العالمية الكبرى الذي وصفه "بالمتوازن".

وفي خطاب ألقاه أمام مجلس الشورى، شدد ظريف على أن الاتفاق الذي أُبرم الأسبوع الماضي بين إيران والقوى الكبرى سيضمن رفع العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة والغرب على إيران بسبب برنامجها النووي.

وقال ظريف إن المفاوضات الماراثونية التي أفضت إلى الاتفاق أثبتت للجميع أن إيران لن تقدم أي امتيازات أو تنازلات، ولن تعدل بخطوطها الحمراء تحت أي ضغوط كانت، حسب وصفه.

وأضاف أن "أهداف إيران الرئيسية التي قمنا بالإصرار عليها، تم تحقيقها. وبالنسبة للجانب الآخر فإن المطالب الرئيسية كانت منع إيران من الحصول على أسلحة نووية عبر قيود وإشراف".

واعتبر ظريف أن إيران حققت مكاسب أكبر من الاتفاق قائلا "ما كسبوه كان أمرا قائما إساسا" لأن إيران لم تسع أبدا إلى امتلاك السلاح الذري، حسب قوله. وبموجب الاتفاق، وافقت إيران على الحد من أنشطتها النووية لعقد على الأقل لكنها ستواصل تخصيب اليورانيوم وسيسمح لها بمواصلة الأبحاث وتطوير تكنولوجيا نووية حديثة.

وقال ظريف : "إنجازنا الأهم هو مصادقة مجلس الأمن الدولي" على الاتفاق النووي وهي تمهد الطريق أمام رفع العقوبات الدولية تدريجيا.

لكن في خطوة يمكن أن تؤخر مصادقة مجلس الشورى الإيراني على الاتفاق، صوت النواب على تعيين لجنة مؤلفة من 15 عضوا تتولى تقييم نص اتفاق فيينا. وعلى الرغم من أن مجلس الشورى لديه حق رفض الاتفاق، إلا أنه من غير المرجح أن يقوم بذلك لأن المرشد الإيراني علي خامنئي أعطى موافقته.

من ناحية أخرى، أعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أنه سيتوجه إلى إيران الأسبوع المقبل حيث سيلتقي خصوصا الرئيس حسن روحاني. وتأتي زيارة فابيوس بعد زيارة نائب المستشارة الالمانية وزير الاقتصاد الالماني سيغمار غابريال الذي كان أول مسؤول غربي يزور إيران بعد توقيع الاتفاق النووي بينها وبين الدول الكبرى.