داوود أوغلو: تحديد هوية المشتبه في تنفيذه تفجير سروج

عدد من ضحايا تفجير سروج التركية

أعلن رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو إن السلطات تمكنت من تحديد هوية المشتبه في تنفيذه تفجير مدينة سروج بولاية شانلي اورفا جنوب تركيا، الذي قال إنه حصيلته ارتفعت إلى 32 قتيلا على الاقل ونحو مئة جريح .

وقال أوغلو في مؤتمر صحافي في شانلي اورفا: "تم تحديد هوية مشتبه به ويتم التحقق من صلاته المحتملة مع الخارج أو داخل تركيا. الاحتمال الاكبر هو أن يكون الأمر هجوم انتحاري على علاقة بداعش".

وأعلن أوغلو عن جلسة استثنائية للحكومة للتباحث في "خطة عمل تشمل إجراءات أمنية جديدة" على الحدود التركية، مؤكدا أن حكومته ستبذل كل الجهود ضد المسؤولين عن الهجوم أيا كانت هوياتهم. وشدد على أن التحقيق سينتهي بأسرع وقت ممكن.

ووقع التفجير ظهر الاثنين أثناء تجمع كان يعقده ناشطون يساريون بحديقة مركز ثقافي يُستخدم لإيواء ومساعدة اللاجئين السوريين القادمين من منطقة عين العرب كوباني السورية.

وبعد ساعات على الاعتداء، اتهم أحمد داود أوغلو تنظيم الدولة بالوقوف وراء الاعتداء وفقا للتحقيقات الأولية. وإذا ما تأكد تورط تنظيم الدولة، سيكون تفجير سروج الأول الذي يستهدف الأراضي التركية منذ بروز التنظيم الذي يسيطر منذ أكثر من سنة على مساحات واسعة من الأراضي العراقية والسورية خصوصا القريبة من تركيا.

في هذه الأثناء أدانت الأمم المتحدة تفجير سروج، وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في بيان صحفي إنه "لا توجد مظالم أو قضايا يمكن أن تبرر استهداف المدنيين".

واستنكر البيت الأبيض بشدة "الهجوم الإرهابي الشنيع" في تركيا، معبرا عن تضامنه مع الحكومة والشعب التركي، والتصميم على مواجهة "التهديد الإرهابي المشترك".

من جانبه ندد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالتفجير الذي وقع في تركي، مؤكدًا أن محاربة الإرهاب تتطلب تنسيق جهود المجتمع الدولي بأكمله.

كما دانت كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا بشدة الهجوم، مؤكدين تضامنهم مع الشعب والحكومة التركية.

عربيا، أكدت دولة قطر وقوفها مع تركيا في تصديها للأعمال الإجرامية التي تهدف لزعزعة الأمن وترويع الآمنين. وجددت الخارجية القطرية في بيان تأييدها لجميع الإجراءات الأمنية التي تتخذها تركيا لحماية حدودها والحفاظ على أمنها واستقرارها.

كما استنكرت الكويت والبحرين والأردن تفجير سروج، وأكدت تضامنها مع الشعب التركي "بهذه المحنة التي ألمت به".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية إن "مصر تدين كافة العمليات الإرهابية التي تحدث في مختلف بقاع العالم وتستهدف الأبرياء".