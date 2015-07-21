تسليم أول مساعدة من للأمم المتحدة لعدن

مواد اغاثية من الصليب الاحمر في مطار صنعاء اليمن ( ارشيف )

سلمت الامم المتحدة الثلاثاء بحرا شحنة من المساعدات الانسانية الى عدن، هي الاولى للمنظمة الدولية التي تصل الى هذه المدينة في جنوب اليمن منذ بداية النزاع المسلح قبل حوالى اربعة اشهر.



و وصلت سفينة ثانية محملة بالمساعدات الانسانية ارسلتها الامارات، بعد الظهر الى عدن.وقد شجع على نقل المساعدات الى عدن، التي اعتبرتها منظمات غير حكومية ضرورية للتخفيف من حدة كارثة انسانية، تمكن القوات الحكومية من استعادة قسم كبير من المدينة من ايدي المتمردين الشيعة الحوثيين الذين كانوا يسيطرون عليها منذ نهاية مارس.



وقال محافظ المدينة نايف البكري للصحافيين على رصيف المرفأ، "انها السفينة الاولى التي ترسو في مرفا عدن لتسليم مساعدات انسانية" منذ بدء المعارك.



وقال وزير النقل بدر باسلمه الذي كان موجودا في الميناء ان تفريغ الحمولة التي تضم "4700 طنا من المواد الغذائية والادوية" كان مستمرا بعد ظهر الثلاثاء.



واعلن عن وصول سفينة ثانية الى الميناء محملة ب"مساعدة طبية من 2315 طنا ارسلتها الامارات" العضو في الائتلاف العربي بقيادة سعودية الذي يشن منذ 26 مارس غارات جوية على المتمردين.



وقد تمكنت الامارات في مايو من ايصال مساعدات انسانية عبر البحر الى عدن، لكن بدون راية الامم المتحدة.



واستأجر سفينة الامم المتحدة برنامج الاغذية العالمي الذي حاول في الاسابيع الاخيرة تسليم مساعدة انسانية لكنه لم ينجح بسبب المعارك.



وقد تعذر تطبيق هدنة انسانية اعلنتها الامم المتحدة في 10 يوليو، بسبب استمرار النزاع الذي اسفر، كما تقول المنظمة العالمية للصحة، عن مقتل 3640 شخصا. ومن هؤلاء القتلى 1693 مدنيا، كما اوضحت المفوضية العليا للامم المتحدة للاجئين.



وبحسب الامم المتحدة فان 80% من الشعب اليمني –اي 21 مليون شخص– بحاجة الى المساعدة او الحماية واكثر من 10 ملايين شخص لا يجدون الطعام ومياه الشرب.



ويدور القتال بين القوات الموالية للحكومة المدعومة من التحالف العربي، وبين المتمردين الحوثيين المدعومين من قوات ما زالت موالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح.