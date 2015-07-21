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تأجيل محاكمة مرسي في" التخابر مع قطر" لجلسة22 يوليو

21/7/2015
الرئيس المعزول محمد مرسي

أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار "محمد شيرين فهمي " نظر القضية المعروفة إعلامياً بـ " التخابر مع قطر" لجلسة الغد الثاني و العشرين من يوليو لطلب الدفاع استكمال سماع شهادة الشاهد الأول و الاستماع لشهادة الشاهد الثاني ومكنت الدفاع من مقابلة المتهمين قبل جلسة الغد .

وأسندت النيابة إلى الرئيس المعزول محمد مرسي وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.

كما نسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه.

المصدر : الجزيرة مباشر
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