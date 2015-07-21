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تأجيل محاكمة بديع و 104 بـ"أحداث الإسماعيلية"

21/7/2015
 
د محمد بديع مرشد الإخوان  اثناء احدى جلسات محاكمته ( ارشيف )

 
اجلت محكمة جنايات الاسماعيلية برئاسة المستشار سعيد عابدين المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طره محاكمة محاكمة المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين و104 اخرين فيما يعرف اعلامياً بقضية " احداث الاسماعيلية " لجلسة 19 اغسطس القادم لاستكمال باقي الإجراءات كما صرح بذلك اعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين .

وتعود وقائع القضية لأحداث 5 يوليو 2013 عندما هاجمت قوات الداخلية اعتصام مؤيدي الرئيس الشرعي محمد مرسي أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية لفض الاعتصام بالقوة ، وأسفرت عن مقتل 3 من مؤيدي الشرعية والعشرات من المصابين.

وأحال المستشار هشام حمدي، المحامي العام الأول لنيابات الإسماعيلية، القضية، في شهر سبتمبر الماضي إلى محكمة الجنايات، حيث نسبت إلى المتهمين من الأول وحتى الرابع والثلاثين تهم تدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية وتعريض السلم العام للخطر.

وأن الغرض من التجمع كان لارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة، والقتل والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف ، و هي التهم التي يرفضها المتهمون جملا و تفصيلا .

المصدر : الجزيرة مباشر
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