الأسير خضرعدنان يروى تفاصيل اعتقاله وإضرابه عن الطعام

قال الأسير المحرر من سجون الاحتلال الإسرائيلي خضر عدنان, أحد أبرز قادة حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية، إن الإضراب عن الطعام وسيلة ناجحة لتحقيق المطالب, مشيراً إلى هذا ليس أول اضراب له حيث أضرب أثناء احتجازه عام 2011.

وأضاف في لقاء خاص مع "الجزيرة مباشر" أن أي شخص حر لا يقبل أن يحتجز بالسجن دقيقة واحدة بسبب الظلم والقهر الذي يتعرض له.

وأشار خضر إلى أن الأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي يُقتلون بسبب الإهمال الطبي ,وكشف أن سلطات الاحتلال تتعمد يومياً قهرهم نفسياً وليس جسدياً, ومحاولة كسر معنويات الأسير الفلسطيني الذي يعشق الحرية.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد أفرجت عن عدنان في 12 يوليو الماضي بعد إضراب عن الطعام دام 55 يومًا، رفضًا للاعتقال الإداري., قبل أن يفك إضرابه بعد اتفاق مع الجانب الإسرائيلي، مقابل الإفراج عنه قبل عيد الفطر المبارك.