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25 قتيلاً على الأقل في انفجار بولاية "شانلي أورفة" التركية

20/7/2015

أعلنت أجهزة الأمن التركية، سقوط قتلى وجرحى في انفجار وقع اليوم (الاثنين) في حديقة مركز ثقافي تابع لبلدية قضاء "سوروج" في ولاية "شانلي أورفا"، جنوبي تركيا.

ووفقا للمعلومات الأولية فإن الانفجار وقع في حديقة المركز الثقافي، الكائن في شارع 11 نيسان في قضاء سوروج، وهرعت سيارات الإسعاف لمكان الانفجار، حيث تم نقل الجرحى إلى مستشفيات سوروج وشانلي أورفة.

و قال مراسل الجزيرة إن عدد القتلى أكثر من 25 شخصا عدا المصابين.
وأعلنت وزارة الداخلية التركية أن عدد القتلى وصل إلى 27 شخصاً وإصابة نحو 100 آخرين.

وتحطمت نوافذ المباني المجاورة للمركز بسبب قوة الانفجار, واتخذت قوات الأمن التركية تدابير أمنية مشددة في مكان الانفجار.

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