وزير الاقتصاد الألماني يحثّ إيران على تحسين علاقتها بإسرائيل

وزير الاقتصاد الألماني سيغمار غابريال مع وزير النفط الإيراني

حث وزير الاقتصاد الألماني سيغمار غابريال إيران، على تحسين علاقتها مع إسرائيل، إذا كانت تريد تأسيس علاقات اقتصادية أكثر قربا مع ألمانيا والقوى الغربية.



وقال في مستهل زيارته لإيران إن ألمانيا تود أن تمارس دور الوسيط في هذا المجال.

ويـُعد غابريال أول مسؤول غربي بارز يزور إيران منذ التوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي مع الدول الكبرى. ويرافقه وفد من ممثلي الشركات والمجموعات الصناعية.



حيث بدأ نائب المستشارة الألمانية ووزير الاقتصاد زيغمار غابريل زيارة إلى طهران، على رأس وفد يضم ستين مسؤولا من شركات ألمانية كبرى، متخصصةٍ في مجال النفط والطاقة والتقى وزير النفط الإيراني بيجن زنكنة الذي أكد أن طهران وبرلين اتفقتا أن تجتمع اللجنة الاقتصادية العليا للبلدين الخريف المقبل، لتوقيع اتفاقيات اقتصادية.



وقال إن طهران طلبت من برلين رسميا الإفراج عن تجهيزات ومعدات نفطية حديثة، احتـُجزت في ألمانيا بموجب العقوبات الدولية المفروضة على إيران.