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مقتل عشرات المدنيين في قصف على مسجد بالفلوجة

20/7/2015
جانب من المعارك بالعراق ( ارشيف )

قالت مصادر طبية عراقية ان سبعة مدنيين بينهم طفل قتلوا واصيب اثنا عشر اخرون بينهم نساء واطفال في قصف طائرات عراقية احياء سكنية في الفلوجة ومحيطها.

وتركز القصف على محيط المدينة الغربي حيث استهدف جامع مصعب بن عمير في منطقة الحلابسة وأحياء سكنية في منطقتي الحلابسة والبوعلوان وان معظم الذين استهدفهم القصف هم نازحون من احياء الفلوجة الى المنطقتين.

وتعرضت أحياء جبيل والشهداء والخضراء لقصف من المقاتلات وراجمات الصوارخ العراقية ألحق أضرارا بمنازل وممتلكات أخرى.

و قالت مصادر في الجيش العراقي، وأخرى من تنظيم الدولة الإسلامية إن ثمانية وعشرين من أفراد الجيش العراقي ومليشيا الحشد الشعبي، وثمانية عشـَر من تنظيم الدولة الإسلامية، قـُتلوا في مفرق سامراء، على الطريق الدولي السريع الذي يربط الفلوجة وسامراء والرمادي.

واندلعت معارك عنيفة عندما واجه تنظيم الدولة تقدماً للجيش ومليشيا الحشد؛ كما أسفر الهجوم عن تدمير عربات تابعة للجيش ومليشيا الحشد الشعبي، وأخرى لتنظيم الدولة؛ ومازالت المعارك محتدمة بين الطرفين.

كما قتل ستة من مليشيا الحشد الشعبي، وأصيب اثنا عشر، في اشتباك مع مقاتلي التنظيم قرب قاعدة الحبانية الجوية، شرقي الرمادي.

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