مصر تتسلم أول 3 طائرات "رافال" من فرنسا

طائرة مقاتلة من طراز رافال ـ رويترز

قال مسؤول عسكري مصري اليوم (الاثنين) إن مصر تسلمت من فرنسا أول 3 طائرات من 24 طائرة مقاتلة من طراز رافال، في إطار اتفاقية التعاون العسكري المبرمة بين البلدين.

وأوضح المسؤول العسكري أن هذه الطائرات ستشارك في تأمين احتفالات افتتاح قناة السويس الجديدة المقرر إقامتها في 6 من أغسطس/آب المقبل، مشيرا إلى أن طيارين مصريين كانوا متواجدين في فرنسا منذ شهرين للتدريب على الطائرات الجديدة.

وأضاف أن انضمام هذه الطائرات للسلاح الجوي يمثل نقلة نوعية في الجيل الإلكتروني للحروب، لافتا إلى مزاياها ومن بينها قدرتها على التزود بالوقود في الهواء.

وذكرت وكالة فرانس برس أن الطائرات الثلاث تم تسليمها إلى مسؤولين مصريين في حفل أقيم في قاعدة ايستر الجوية، أكبر قاعدة لتجريب عمليات تحليق طائرات رافال، جنوبي فرنسا. وأضافت الوكالة أن الطائرات التي سيقودها طيارون مصريون ستقلع إلى مصر غدا (الثلاثاء). وقدمت الطائرات من الوحدات المخصصة لسلاح الجو الفرنسي.

كانت مصر وقعت، في شباط/ فبراير الماضي، اتفاقية للتعاون العسكري مع فرنسا، تقوم بموجبها باريس بتوريد 24 طائرة مقاتلة من طراز "رافال" وفرقاطة من طراز "فريم" وصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى من طراز "إم بي دي إيه"، في صفقة قيمتها 5.2 مليار يورو. وتسلمت مصر في نهاية حزيران/يونيو في مرفأ لوريان غربي فرنسا فرقاطة من نوع فريم متعددة الاستخدامات يفترض ان تكون راس حربة قواتها البحرية التي يتم العمل على تحديثها بشكل واسع، بهدف تعزيز الأمن في قناة السويس بشكل خاص.