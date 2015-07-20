مجلس الأمن يوافق بالإجماع على اتفاق إيران النووي

مجلس الأمن ( ارشيف )

صدق مجلس الأمن على الاتفاق النووي الذي أبرم بين الدول الست وإيران في فيينا الأسبوع الماضي.



ووافق المجلس بالإجماع على الاتفاق الذي يحد من برنامج إيران النووي مقابل تخفيف العقوبات عنها. وقد أكد مندوبو الدول الكبرى أهمية الاتفاق ودورَ المنظمة الدولية في مراقبة تنفيذه.

وشددت كلمات المندوبين في مجملها على ضرورة التزام طهران بما اتفقت عليه مع القوى الكبرى، وذكــّروا بإمكانية إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة عليها خلال العقد المقبل إذا انتهكت الاتفاق.



وفي أول رد فعل رسمي إيراني على اجتماع مجلس الأمن بشأن الاتفاق النووي، قال قائد الحرس الثوري الايراني محمد علي جعفري إن أي قرار في مجلس الأمن يحد من قدرات إيران العسكرية والتسليحية فاقد للصلاحية, حسب تعبيره.



وأضاف جعفري أن ايران ترفض أي قرار دولي يتعارض مع خطوطها الحمراء معتبراً أن الاتفاق النووي الجيد هو ذلك الذي يتوافق تماما مع الخطوط الحمراء التي أعلنتها ايران.



وأشار جعفري الى أن بعض بنود الاتفاق المتعلقة بالقدرات الدفاعية الايرانية تتخطى الخطوط الحمراء وأن إيران لن تقبل بها مطلقا.