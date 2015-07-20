البث الحي
منوعات

مجلس الأمن يوافق بالإجماع على اتفاق إيران النووي

20/7/2015
مجلس الأمن ( ارشيف )

صدق مجلس الأمن على الاتفاق النووي الذي أبرم بين الدول الست وإيران في فيينا الأسبوع الماضي.

ووافق المجلس بالإجماع على الاتفاق الذي يحد من برنامج إيران النووي مقابل تخفيف العقوبات عنها. وقد أكد مندوبو الدول الكبرى أهمية الاتفاق ودورَ المنظمة الدولية في مراقبة تنفيذه.

وشددت كلمات المندوبين في مجملها على ضرورة التزام طهران بما اتفقت عليه مع القوى الكبرى، وذكــّروا بإمكانية إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة عليها خلال العقد المقبل إذا انتهكت الاتفاق.

وفي أول رد فعل رسمي إيراني على اجتماع مجلس الأمن بشأن الاتفاق النووي، قال قائد الحرس الثوري الايراني محمد علي جعفري إن أي قرار في مجلس الأمن يحد من قدرات إيران العسكرية والتسليحية فاقد للصلاحية, حسب تعبيره.

وأضاف جعفري أن ايران ترفض أي قرار دولي يتعارض مع خطوطها الحمراء معتبراً أن الاتفاق النووي الجيد هو ذلك الذي يتوافق تماما مع الخطوط الحمراء التي أعلنتها ايران.

وأشار جعفري الى أن بعض بنود الاتفاق المتعلقة بالقدرات الدفاعية الايرانية تتخطى الخطوط الحمراء وأن إيران لن تقبل بها مطلقا. 

المزيد من منوعات

أحيت حفلا حضره السيسي.. مغنية بريطانية تعتذر لخرقها تدابير مكافحة كورونا

المغنية البريطانية ريتا أورا (غيتي)

شاهد: سرب نحل يتسبب في تأخير إقلاع طائرتين لمدة ساعة

هجم سرب نحل كثيف على الجانب الأيمن من الطائرة (موافع التواصل)

تأخرت أسطوانات الأكسجين فمات مرضى كورونا

تعقيم أحد الفصول الدراسية في مدينة بيشاور الباكستانية وسط انتشار لفيروس كورونا (رويترز)

مصري ينحت تماثيل فرعونية مميزة على "سنون" أقلام الرصاص (فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

رشاش وأقمار اصطناعية.. إيران تكشف تفاصيل اغتيال العالم النووي فخري زاده

نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني علي فدوي (رويترز)

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

انسحاب قوات حفتر من مناطق جنوبي ليبيا بعد فشل هجومها على قوات الوفاق (فيديو)

قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية (مواقع التواصل)

"صورة تدمي القلب".. مسعف يحتضن طفلة فقدت عائلتها في حادث سير في بيروت

مسعف يضم طفلة لبنانية لا يتعدى عمرها السنتين في سيارة الإسعاف وذلك بعد وفاة والديها بحادث سير مروع (مواقع التواصل الاجتماعي)