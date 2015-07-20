مازن عبد القادر يكتب: عيد الفطر عند الفلسطينيين والأردنيين

المعمول لا تكتمل بهجة العيد في الأردن من دونه – (الأناضول)

ما إن تدخل العشر الأواخر من رمضان، ويقارب شهر الصوم على الانقضاء، خصوصا بعد ليلة 27 من رمضان، حتى ينطلق رب الأسرة إلى الأسواق لشراء ملابس جديدة للأطفال استعدادا للعيد. ولا تغلق الأسواق أبوابها بل تستمر حتى الفجر.

وما إن يُعلن المذيع في التلفاز عن انقضاء عدة شهر رمضان، وانتهائه وحلول عيد الفطر، حتى يخرج الرجال للقاء في شوارع حارتهم، يتبادلون التهاني، ويحمدون الله أن مكّنهم من صيام شهر رمضان. أما الصبية، فيبادرون إلى شراء المفرقعات ليحيوا ليلة العيد. والنسوة يجتمعن في منزل إحداهن لإعداد حلوى الكعك والمعمول، واللتين تعدان تقليدا لا يخلو بيت منهما يوم العيد.

الشوارع تزداد اكتظاظا، فتجد صالونات الحلاقة مليئة بالزبائن، ومحلات الحلويات مكتظة بالمشترين، والأسواق مليئة بالنساء والرجال والأطفال المبتهجين بقدوم العيد.

وما إن يأتي صباح العيد، حتى يلبس الأولاد والنساء والرجال ملابس جديدة، ويتوجهون إلى صلاة العيد، حتى إنك ترى جموع المصلين في الشوارع العامة، وغالباً ما تحدد أماكن معينة لصلاة العيد تكون عادة مناطق متوسطة البعد عن غالبية مناطق العاصمة. وتسمع أصوات التهليل والتكبير في جميع جنبات المدينة من خلال الميكروفونات. "الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد".

ومما اعتاد عليه الناس في العيد، هو الاجتماع في منزل كبير "العيلة" – والمقصود بها " العائلة "- لتناول طعام الفطور، ويتكون الفطور عادة من مجموعة من الحمص بطحينة والفول والفلافل، ومن الأكلات المميزة: كبدة الخروف المحشية بالبقدونس والثوم، والتي تقطع إلى شرائح ثم توضع في الفرن.

بعد معايدة الوالدين، يخرج الناس لمعايدة "المحارم" وتحديداً الأخوات بحسب ترتيبهن في العائلة، والعمات والخالات وبقية الأقارب، ويتم إعطاؤهم العيديات، والتي تختلف قيمتها حسب إمكانية الشخص المعطي. والعيدية تعطى للكبار والصغار من النساء والأطفال، حيث تعتبر نوعا من صلة الرحم، وتعطى حتى للنساء المتزوجات، حيث تكون مبلغا رمزيا.

ومن العادات المخالفة للشرع التي يقوم بها عدد من الناس زيارة القبور في العيد، حيث يخرجون بعد صلاة العيد للمقابر لقراءة الفاتحة على قبور موتاهم، واستذكارهم في هذه المناسبة، كنوع من الوفاء لهم.

وبعد نهار طويل من الزيارات العائلية، غالباً ما تخرج العوائل إلى المتنزهات والأماكن العامة، وكذلك على جوانب الطرق العامة، ويكون غداء هذه العوائل من اللحوم الحمراء المشوية، حيث يقوم الرجال بتحضير كل ما يتعلق بالشواء من إشعال النار وترتيب اللحوم، وتعد النساء بقية ترتيبات المائدة.

ومن الأكلات التي عادة ما يركز عليها الناس في هذه الرحلات الكباب والدجاج وبقية أنواع اللحوم الحمراء، هذا في الحدائق والمتنزهات، أما في البيوت فإن العوائل الأردنية تمتاز بعمل "المنسف، الذي هو عبارة عن أرز يضاف له اللحم المغلي باللبنة، وهي أكلة بدوية أصيلة، وتعتبر من أشهر الأكلات في المطبخ الأردني، بينما تمتاز العوائل الفلسطينية بـأكلة "المسخن" الذي هو دجاج مشوي في الفرن مع خبز مغطى بالسماق الأحمر وزيت الزيتون والصنوبر، ويعد بطريقة لذيذة جداً.