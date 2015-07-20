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المقاومة الشعبية تسيطر على معظم حي التواهي بعدن

20/7/2015
 مقاتلون من المقاومة الشعبية في عدن – رويترز

أكدت المقاومة الشعبية اليوم (الاثنين) أنها بسطت سيطرتها على الجزء الأكبر من حي التواهي آخر معقل لمليشيا الحوثي في عدن جنوبي اليمن، في وقت أفادت مصادر للجزيرة بمقتل 17 من الحوثيين وقوات الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح في مواجهات مع المقاومة الشعبية في التواهي أيضا.

وقال المتحدث باسم مجلس قيادة المقاومة الشعبية "علي الأحمدي" لوكالة "فرانس برس" إن مقاتلي المقاومة نجحوا في السيطرة على معظم حي التواهي ومنشآته الحيوية.

وأضاف أن المقاومة الشعبية استعادت القصر الرئاسي مقر قيادة المنطقة العسكرية الرابعة للقاعدة البحرية. كما سيطرت المقاومة الشعبية على مباني الإذاعة والتلفزيون وقواعد للجيش وقوات الأمن في معارك عنيفة مع مليشيا الحوثي وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، وفقا للمتحدث.

وأكد "الأحمدي" أن عملية تمشيط واسعة تجري للقضاء على آخر جيوب المقاومة للحوثيين وحلفائهم، مشيرا إلى أن المتمردين ما زالوا ينتشرون على أسطح مبان في الحي لكن بأعداد صغيرة.  

وكانت مصادر طبية يمنية أكدت أن نحو 70 شخصا قتلوا بينما أصيب 170 آخرين  بقصف لمليشيا الحوثي وقوات صالح على مدينة عدن.

وعاد العشرات من أهالي عدن إلى ديارهم بعد أن استعادت المقاومة السيطرة على مساحات شاسعة من المحافظة، حيث وجد الأهالي الذين هُجروا قبل أربعة أشهر خرابا ودمارا حلّ بمنازلهم وممتلكاتهم جراء قصف الحوثيين وقوات المخلوع.

وفي تطورات ميدانية أخرى، أفادت مصادر للجزيرة بسقوط 10 قتلى من مليشيا الحوثي وقوات صالح في اشتباكات وغارات للتحالف بمحافظة مأرب شرقي اليمن.

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