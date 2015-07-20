البحرين تحتج بشكل رسمي على التدخل الإيراني بشئونها

البحرين

استدعت وزارة الخارجية البحرينية القائم بالأعمال الإيراني وسلمته مذكرة احتجاج رسمية

اثر خطاب لمرشد الجمهورية علي خامنئي قال فيه إن بلاده لن تتخلى عن دعم اصدقائها ومن بينهم شعب البحرين المضطهد على حد تعبيره.



واكدت الخارجية البحرينية أن هذه التصريحات تعد تدخلاً فجًا ومرفوضًا في الشأن الداخلي وتعديًا واضحًا على سيادة واستقلال مملكة البحرين، فضلاً عن أنها تحمل توصيفات خاطئة ومغلوطة عن الوضع في المملكة وفق قولها.



جدير بالذكر أن وزارة الداخلية البحرينية كانت قد اعلنت في وقت سابق أن انفجارا استهدف دورية للشرطة (امس الأحد) في قرية العكر الغربي ذات الأكثرية الشيعية في البحرين من دون تسجيل وقوع إصابات.

ووصفت وزارة الداخلية في تغريدة على تويتر التفجير بـ"العمل الإرهابي" وأعلنت فتح تحقيق لكشف ملابسات الحادث الثاني من نوعه خلال 24 ساعة.

وكانت دورية أخرى للشرطة تعرضت السبت لانفجار في قرية كرانة قرب العاصمة المنامة حسب المصدر نفسه.

وأعلنت وزارة الداخلية الأربعاء الماضي أن شخصا قتل بينما كان يحاول زرع قنبلة في العكر الشرقي وهي أيضا قرية ذات أكثرية شيعية قرب المنامة.

وكان من المقرر أن تستهدف القنبلة الشرطة. وفتح تحقيق في الحادث حسبما أضافت الوزارة من دون أن تحدد هوية الشخص الذي قتل.