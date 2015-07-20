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الأهرام تنشر صورة من رابعة لكحك مكتوب به "ارحل ياسيسي"

20/7/2015
 صورة للخبر من صحيفة الأهرام المصرية

نشرت جريدة الأهرام الحكومية المصرية صورة من ميدان رابعة العدوية لنساء يحملن كحك العيد مكتوب به " ارحل ياسيسي", وتعود الصورة لاحتفال أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي  بعيد الفطر المبارك في الميدان أثناء اعتصامهم به قبل فضه في أغسطس 2013.

صورة الأهرام نشرت ضمن تقرير نشرته الصحيفة بعنوان " كعك العجمية وعين الجمل والملبن صنعة منزلية " بتاريخ 17 يوليو الجاري.


وقال المصور عمار جمعة أن الصورة تعود له وكتب  ساخراًعلى صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "ما شاء الله جريدة الأهرام الرسمية حبت تعمل تقرير عن كعك العيد أخدت صورة أنا مصورها من اعتصام رابعة ومكتوب بالعجين ارحل يا cc .. الخلايا النايمة في كل حتة عااااش" .

المصدر : الجزيرة مباشر
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