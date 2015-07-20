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اختطاف أربعة إيطاليين بمدينة زوارة غربي ليبيا

20/7/2015
جانب من المعارك في ليبيا ( ارشيف )

اختطف أربعة إيطاليين بمدينة زوارة غربي البلاد على يد  مسلحين يشتبه في انتمائهم لجيش القبائل ، وقالت وزارة الخارجية الإيطالية إن المختطَفين موظفون في شركة بناء واختـُطفوا قرب مجمع تملكه شركة "إيني" الإيطالية.

 

من ناحية أخرى قتل العشرات أو جرحوا في مدينة سبها بجنوبي ليبيا في الاشتباكات المتجددة  بين قبائل الطوارق والتبو خلال الأيام القليلة الماضية.

و قال محمد قليوان المتحدث باسم القوة الثالثة المكلفة من المؤتمر الوطني العام ببسط الأمن في مدن الجنوب أنها رعت عدة لقاءات  بين أعيان  وشيوخ الطوارق والتبو لفض النزاع و تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

 وأضاف قليوان أن الهدنة بين الجانبين تخترق من حين لآخر.

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