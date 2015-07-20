اتهام الأمن المصري باختطاف وتعذيب فتى للاعتراف بتصنيع أسلحة

الطفل المعتقل عبادة أحمد جمعة

دانت مؤسسة "إنسانية" المعنية بحقوق الإنسان ما سمته اختطاف فتى مصري في الـ 15 من عمره، من قبل قوات الأمن وتعذيبه، لإجباره على الاعتراف بتصنيع أسلحة نارية.

من جانبه قال مصعب شقيق عبادة في منشور على موقع "فيسبوك" إن أخاه اختطف أول أيام عيد الفطر بمنطقة مدينة نصر شرقي القاهرة وتم إخفاؤه قسريا دون أن يُعلم مصيره، مضيفا أنه تمكن الأحد من زيارة شقيقه بالسجن واكتشف أنه تعرض للتعذيب.

كانت الأجهزة الأمنية المصرية قد نشرت صورا أمس يظهر فيها الطالب بالصف الأول الثانوي "عبادة أحمد جمعة" وأمامه مجموعة من المعدات التي قيل إنه كان يستخدمها في تصنيع الأسلحة النارية داخل مسكنه لاستخدامها في المظاهرات.

بدوره قال أحمد سعد محامي الفتى المعتقل – في رسالة إلكترونية خاصة بالجزيرة نت – إن عبادة تعرض للتعذيب بالكهرباء والضرب، وإنه تم الضغط عليه لإرشاد قوى الأمن إلى أماكن أصحابه بهدف اعتقالهم، مؤكدا أن جميع المعدات التي قيل إنها ضُبطت بحوزته ملفقة.

وقالت مؤسسة "إنسانية" إن قوات الشرطة اختطفت عبادة أثناء لعبه كرة القدم مع عدد من زملائه ، حيث تم ضربه ضربا مبرحا أثناء إلقاء القبض عليه في أول أيام العيد.

وأضافت المؤسسة الحقوقية إن عبادة ظل مختفيا قسريا لمدة يومين تعرض خلالهما للتعذيب الشديد والصعق بالكهرباء، للاعتراف بتهم ملفقة، ثم تم اقتياده إلى قسم أول مدينة نصر وتوجيه عدد من التهم إليه من بينها تصنيع أسلحة نارية محلية الصنع بغرض استخدامها في التظاهرات، واتخاذ مسكن قديم له كورشة للتصنيع والقيام بأعمال تخريب وعنف.

وأكدت مؤسسة "إنسانية" أن السلطات المصرية انتهكت "اتفاقية حقوق الطفل" التي وقعت عليها، وطالبت بإطلاق سراح عبادة دون قيد أو شرط، "كونه قاصرا وتعرض لتعذيب الشديد وصعق بالكهرباء للاعتراف بتلك التهم والتي تجافي المنطق والعقل، فكيف لطفل "قاصر" أن يكون ضالعا في تصنيع أسلحة ؟ "

وشددت المؤسسة على ضرورة أن ينأى القضاء المصري والنيابة العامة بنفسيهما أن يكونا أداة في يد السلطة الحالية لاستخدامهما للتنكيل بالمعارضين.