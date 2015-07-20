إيطاليا تعلن خطف 4 من مواطنيها في ليبيا

اشتباكات في ليبيا – أرشيف- (الفرنسية)

أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية اليوم (الاثنين) أن 4 إيطاليين في ليبيا خطفوا قرب مجمع تملكه شركة إيني الإيطالية للنفط والغاز, ولم تعرف بعد الجهة المسؤولة عن العملية.

وأضافت الوزارة في بيان أن الموظفين الأربعة يعملون في شركة بوناتي لأعمال البناء .

وأغلقت إيطاليا سفارتها في ليبيا في فبراير/ شباط بعد أن غرقت ليبيا في أعمال عنف إذ إن هناك حكومتين متنافستين في البلاد لكل منهما قواته المسلحة ولهما برلمانان منفصلان بعد أربعة أعوام من الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمعمر القذافي.

من ناحية أخرى أصيب 4 مدنيين بجروح في منطقة "قنفودة" السكنية الساحلية غرب بنغازي في شرق ليبيا جراء سقوط برميل متفجر أسقطته طائرة حربية تابعة لقوات اللواء المتقاعد "خليفة حفتر".

ونقل مراسل الجزيرة عن مصادر محلية قولها إن الطائرة قصفت ميناء "المريسة" البحري الواقع بالمنطقة. وقالت المصادر إن الغارات الأخيرة تتزامن مع أنباء مؤكدة عن استعداد قوة عسكرية لاقتحام بنغازي، من جهة مدخلها الغربي، تتكون من عسكريين من كتيبة "الجوارح" الموالية لحفتر بمدينة إجدابيا.

من جانبه قال "ناصر الحاسي" المتحدث باسم القوات الجوية التابعة لحفتر، إن طائرة حربية هاجمت مساء أمس سفينة قرب مدينة بنغازي وأغرقتها لأنها قامت بتحميل مقاتلين وأسلحة وذخيرة لدعم ما أسماه "الإرهاب" بالمنطقة الشرقية.

واتهمت المؤسسة الوطنية للنفط، التابعة لحكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام في طرابلس، حكومة البرلمان المنحل بأنها قصفت ثلاث مرات ناقلات نفط بذريعة أنها كانت تحمل أسلحة وذخيرة.