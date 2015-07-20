البث الحي
منوعات

أردوغان يندد بهجوم"سروج التركية" ويصفه بالإرهابي

20/7/2015
الحدود التركية السورية ( ارشيف )

ندد أردوغان بما وصفه بالهجوم الوحشي الذي تعرضت له منطقة سروج التركية التابعة لمدينة شانلي أورفا صباح اليوم، وأسفر عن مقتل ثلاثين شخصا وإصابة أكثر من مئة.

وأكدت الداخلية التركية  في بيان أن الهجوم عمل "إرهابي"،  ودعت المواطنين إلى التضامن والتزام الهدوء في مواجهة ما وصفته باستهداف وحدة البلاد.

هذا و قد وقع  تفجير سروج  خلال مؤتمر صحفي كان يعقده ناشطون يساريون في حديقة مركز ثقافي،  يـُعد مركزا لإيواء ومساعدة اللاجئين السوريين القادمين من منطقة عين العرب كوباني  السورية. وتضم سروج عشرات الآلاف من اللاجئين من مدينة كوباني.

وتزامن التفجير الذي هزّ مدينة سروج التركية مع انفجار ثانٍ في مدينة عين العرب كوباني داخل الأراضي السورية على الجهة المقابلة من الحدود. ولم تتضح بعد ملابسات هذا الانفجار.

المزيد من منوعات

أحيت حفلا حضره السيسي.. مغنية بريطانية تعتذر لخرقها تدابير مكافحة كورونا

المغنية البريطانية ريتا أورا (غيتي)

شاهد: سرب نحل يتسبب في تأخير إقلاع طائرتين لمدة ساعة

هجم سرب نحل كثيف على الجانب الأيمن من الطائرة (موافع التواصل)

تأخرت أسطوانات الأكسجين فمات مرضى كورونا

تعقيم أحد الفصول الدراسية في مدينة بيشاور الباكستانية وسط انتشار لفيروس كورونا (رويترز)

مصري ينحت تماثيل فرعونية مميزة على "سنون" أقلام الرصاص (فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

رشاش وأقمار اصطناعية.. إيران تكشف تفاصيل اغتيال العالم النووي فخري زاده

نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني علي فدوي (رويترز)

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

انسحاب قوات حفتر من مناطق جنوبي ليبيا بعد فشل هجومها على قوات الوفاق (فيديو)

قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية (مواقع التواصل)

"صورة تدمي القلب".. مسعف يحتضن طفلة فقدت عائلتها في حادث سير في بيروت

مسعف يضم طفلة لبنانية لا يتعدى عمرها السنتين في سيارة الإسعاف وذلك بعد وفاة والديها بحادث سير مروع (مواقع التواصل الاجتماعي)