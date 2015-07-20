أردوغان يندد بهجوم"سروج التركية" ويصفه بالإرهابي

الحدود التركية السورية ( ارشيف )

ندد أردوغان بما وصفه بالهجوم الوحشي الذي تعرضت له منطقة سروج التركية التابعة لمدينة شانلي أورفا صباح اليوم، وأسفر عن مقتل ثلاثين شخصا وإصابة أكثر من مئة.

وأكدت الداخلية التركية في بيان أن الهجوم عمل "إرهابي"، ودعت المواطنين إلى التضامن والتزام الهدوء في مواجهة ما وصفته باستهداف وحدة البلاد.



هذا و قد وقع تفجير سروج خلال مؤتمر صحفي كان يعقده ناشطون يساريون في حديقة مركز ثقافي، يـُعد مركزا لإيواء ومساعدة اللاجئين السوريين القادمين من منطقة عين العرب كوباني السورية. وتضم سروج عشرات الآلاف من اللاجئين من مدينة كوباني.

وتزامن التفجير الذي هزّ مدينة سروج التركية مع انفجار ثانٍ في مدينة عين العرب كوباني داخل الأراضي السورية على الجهة المقابلة من الحدود. ولم تتضح بعد ملابسات هذا الانفجار.