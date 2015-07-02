مقتل 38 شخصا وفقدان 33 في غرق عبارة بالفلبين

فرق الإنقاذ تواصل البحث عن المفقودين

لقي 38 شخصا على الأقل مصرعهم (الخميس) فيما فقد 33 ، إثر غرق عبارة كانت تنقل حوالى 200 من الركاب وأفراد الطاقم قبالة الساحل وسط الفلبين.

وكانت السفينة "كيم نيرفانا" التي تبلغ زنتها 33 طنا، تقوم برحلة في منتصف النهار، بين أورموك في جزيرة لييت، وجزر كاموتيس عندما انقلبت بعد ثلاثين دقيقة من إبحارها، على بعد كيلومتر من المرفأ الذي انطلقت منه.

وتمكنت عناصر الإنقاذ من إنقاذ أكثر من 118 شخصا، كما يجري حاليا مواصلة عمليات البحث للعثور على المفقودين، وفقا لمسؤول مكتب إدارة الكوارث وخفض المخاطر في "أورموك."

ويفيد سجل العبارة أنها كانت تنقل 173 شخصا و16 من أفراد الطاقم. حيث إن طاقتها الكبرى 200 شخص- تبعا للسجلات الرسمية.

كانت السلطات الفلبينية قد أعلنت في البداية أن الغرق كان بسبب أمواج عاتية، ثم أوضحت في وقت لاحق أن البحر كان في الواقع هادئا نسبيا. ونفت أيضا وجود أي حمولة زائدة على العبارة.

وتعتبر العبارات أهم وسائل النقل البحري، في خليج الفلبين المؤلف من أكثر من 7100 جزيرة، لكنها لا تخضع للصيانة الملائمة او التنظيم ، ويستقلها ملايين الأشخاص الفقراء الذين لا يستطيعون السفر بالطائرة.

وتتكرر الحوادث البحرية، وغالبا ما تقع بسبب التهاون في تطبيق معايير السلامة، والتساهل في عمليات الصيانة والحمولة الزائدة.