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علماء المسلمين يدين "تصفية" 9 من قيادات الإخوان

2/7/2015

رئيس الاتحاد العام لعلماء المسلمين – د. يوسف القرضاوي

أصدر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بيانا أدان فيه قيام قيام قوات الأمن المصرية "بتصفية" 9 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وقال إن ذلك يؤكد على غياب مفهوم الدولة في مصر ، وانهيار منظومة العدالة والحريات العامة وحقوق الإنسان – بحسب البيان.

وأكد بيان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أن هذه الحادثة، لا يقبل بها الشرع الإسلامي الحنيف ، ولا أي من الشرائع السماوية ، ولا القانون والأعراف الدولية ، أو مواثيق حقوق الإنسان في العالم .

وأكد البيان على إدانة الاتحاد واستنكاره بشدة حادثة تصفية 9 قيادات من جماعة الإخوان المسلمين ، و حذر الاتحاد من خطورة التعديلات القانونية التي تقوم بها الحكومة المصرية ، كما يطالب الاتحاد قادة الدول الإسلامية والعربية ، وقيادات العالم الحر ، سرعة التدخل لإيقاف نزيف الدم في مصر ، وإسقاط الانقلاب العسكري الذي استولى على السلطة التي أتت بإرادة الشعب بعد ثورة 25 يناير ، واستعادة الحريات العامة وحقوق الإنسان – بحسب نص البيان.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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