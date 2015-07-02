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رسالة انتقاد للسيسي توقف لاعب كرة مصري

2/7/2015

تعليق اللاعب الذي انتقد فيه السيسي
 

 

قبل ساعات من مباراة النادي الأهلي المصري ونادي وادى دجلة المقررة مساء الخميس، أعلن مجلس إدارة نادي وادي دجلة عن استبعاد لاعب خط الوسط الفريق  "أحمد الميرغني" من المشاركة في المباراة، بدعوى هجومه على الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، ونشر رسائل ناقدة عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

يأتي القرار عقب نشر اللاعب بالأمس تعليقا على الأحداث التي شهدتها سيناء، قال فيه مخاطبا السيسي: "قلت للناس انزلوا فوّضوني علشان أحارب الإرهاب.. الناس نزلت وملت الشوارع، رغم أن المفروض أن ده شغلك ومش محتاج تفويض علشان تشوف شغلك، بس ماشي هنعديها، ومن ساعتها والكل بيموت مدنيين وجيش وشرطة وانت فين من كل ده؟"

 

ويعد الميرغني من داعمى ثورة يناير 2011 وله العديد من المواقف الرافضة لسياسات النظام المصري الحالي.

 

ولم يعلق اللاعب   حتى الآن على قرار استبعاده.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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