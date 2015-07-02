"تنظيم الدولة" يدمر من جديد آثار "تدمر"

تنظيم الدولة يدمر آثارا – أرشيف

دمر تنظيم الدولة تمثالا أثريا ضخما ومعروفا كان موجودا في حديقة متحف مدينة تدمر في وسط سوريا، وكان عثر على التمثال عام 1977، وتم ترميمه وعرضه في المتحف. ويعود إلى القرن الأول قبل الميلاد، بحسب ما أفاد مدير الآثار والمتاحف السورية الخميس .

وأشار مصدر سوري إلى أن تنظيم الدولة دمر تمثال "أسد اللات"، وهو قطعة فريدة بارتفاع أكثر من ثلاثة أمتار وتزن 15 طنا ويعود للقرن الأول الميلادي، كما أعلن تنظيم الدولة (الخميس) تدمير عدد من التماثيل الأثرية المهربة من مدينة تدمر ومعاقبة مهربها ".

هذا وأرفق التنظيم بيان بسلسلة صور يظهر فيها عناصره باللباس العسكري وهم يحطمون بالمطرقة مجموعة تماثيل وضعت ارضا امام حشد من الناس.

كانت مديرية الآثار في مدينة تدمر استعادت 1320 قطعة أثرية تمت سرقتها من مواقع عدة.

يذكر أن التنظيم دمر آثار الموصل العريقة ومدينتي نمرود والحضر في العراق، إضافة إلى عدد من المواقع والتماثيل في سوريا.