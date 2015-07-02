البث الحي
منوعات

"تنظيم الدولة" يدمر من جديد آثار "تدمر"

2/7/2015

تنظيم الدولة يدمر آثارا – أرشيف

دمر تنظيم الدولة  تمثالا أثريا ضخما ومعروفا كان موجودا في حديقة متحف مدينة تدمر في وسط سوريا، وكان عثر على التمثال عام 1977، وتم ترميمه وعرضه في المتحف. ويعود إلى القرن الأول قبل الميلاد، بحسب ما أفاد مدير الآثار والمتاحف السورية الخميس .

وأشار مصدر سوري إلى أن  تنظيم الدولة دمر تمثال "أسد اللات"، وهو قطعة فريدة بارتفاع أكثر من ثلاثة أمتار وتزن 15 طنا ويعود للقرن الأول الميلادي،  كما أعلن تنظيم الدولة (الخميس)  تدمير عدد من التماثيل الأثرية المهربة من مدينة تدمر ومعاقبة مهربها ".

هذا وأرفق التنظيم بيان  بسلسلة صور يظهر فيها عناصره باللباس العسكري وهم يحطمون بالمطرقة مجموعة تماثيل وضعت ارضا امام حشد من الناس.

كانت مديرية الآثار في مدينة تدمر استعادت  1320 قطعة أثرية تمت سرقتها من مواقع عدة.

يذكر أن التنظيم دمر آثار الموصل العريقة ومدينتي نمرود والحضر في العراق، إضافة إلى عدد من المواقع والتماثيل في سوريا.

المزيد من منوعات

ليست المرة الأولى.. مصري يرمي أموالا على المارة من شرفة منزله (فيديو)

الرجل يدعى صبري صدومة وهو مهندس بترول محال للمعاش (موافع التواصل)

أحيت حفلا حضره السيسي.. مغنية بريطانية تعتذر لخرقها تدابير مكافحة كورونا

المغنية البريطانية ريتا أورا (غيتي)

شاهد: سرب نحل يتسبب في تأخير إقلاع طائرتين لمدة ساعة

هجم سرب نحل كثيف على الجانب الأيمن من الطائرة (موافع التواصل)

تأخرت أسطوانات الأكسجين فمات مرضى كورونا

تعقيم أحد الفصول الدراسية في مدينة بيشاور الباكستانية وسط انتشار لفيروس كورونا (رويترز)
الأكثر قراءة

رشاش وأقمار اصطناعية.. إيران تكشف تفاصيل اغتيال العالم النووي فخري زاده

نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني علي فدوي (رويترز)

احتفالا بهدفه.. جيمي فاردي يكسر راية ركنية عليها علم المثليين (فيديو)

جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي الإنجليزي يحتفل بهدفه (رويترز)

بايدن يكشف سبب طلبه من أوباما الانتظار قبل إصدار الأمر بقتل بن لادن

الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ونائبه جو بايدن أثناء متابعة عملية قتل بن لادن (رويترز)

ماكرون: فرنسا ستبيع السلاح لمصر بغض النظر عن سجل حقوق الإنسان (فيديو)

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (يمين) والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)