الحكومة التونسية: اعتقال 8 أشخاص لتورطهم في هجوم سوسة .

قال كمال الجندوبي، الوزير لدى رئيس الحكومة التونسية المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني، إن وزارة الداخلية اتخذت خطوات لإغلاق المساجد غير المرخصة في غضون أسبوع.

وأضاف الجندوبي، خلال مؤتمر صحفي لخلية الاتصال في الحكومة التونسية بشأن هجوم سوسة، الذي راح ضحيته 38 شخصا، أن أجهزة الأمن نفذت أكثر من 7000 مداهمة منذ ما قبل الأحداث الأخيرة، أسفرت عن توقيف 1000 شخص، منهم 100 مشتبه بارتباطهم بتنظيمات إرهابية. كما نجحت أجهزة الأمن في اكتشاف العديد من الخلايا النائمة والقضاء عليها، بالإضافة إلى تمكنها من القبض على 8 أشخاص ثبت تورطهم في الهجوم الأخير.

وأشار الجندوبي إلى قيام الأجهزة المعنية بتوجيه تعليمات إلى أكثر من 600 فندق على مستوى البلاد، للتنبيه على ضرورة تركيب كاميرات مراقبة، بالإضافة إلى تفقد الأماكن السياحية والمواقع الأثرية والشواطئ، ونشر قوات إضافية فيها، مع إمكانية زيادة أعدادها عند الحاجة. مؤكدا أن القطاع السياحي يعاني مشكلات منذ عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، .

يأتي هذا فيما أقالت وزارة الداخلية التونسية مديري أمن محافظات سوسة، والقيراون، والمنستير، على خلفية الهجوم.

وأعلن الناطق الرسمي باسم الداخلية "محمد علي العروي"، إقالة المسؤولين الأمنيين، موضحًا أن الوزارة "أصدرت برقية تعيين مديرين جُدد للمحافظات الثلاث".

ويعتبر حادث سوسة الأكثر دموية في تاريخ البلاد، بعد أن شن مسلح، يدعى "سيف الرزقي" هجومًا مسلحًا، وقتل 38 سائحًا أجنبيًا معظمهم بريطانيون، على شاطئ تابع لفندق "أمبريال مرحبا"، بمنطقة القنطاوي الساحلية في محافظة سوسة شرقي البلاد.

وتحدثت تقارير إعلامية عن تقصير أمني وُصف بـ"الفادح".