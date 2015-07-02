الحشد الشعبي يعلن تحرير "بيجي" من تنظيم الدولة

عناصر تابعة للحشد الشعبي العراقي – أرشيف

أعلن الحشد الشعبي العراقي (الخميس) أن القوات العراقية طردت مقاتلي تنظيم الدولة من معظم أنحاء بلدة بيجي الشمالية وأعرب عن أمله في طردهم من المصفاة النفطية القريبة في غضون أيام.

وقال أحمد الأسدي المتحدث باسم الحشد الشعبي إنه لا تزال هناك بعض الجيوب التي تشهد مقاومة في الشمال الشرقي والشمال الغربي من البلدة وإن مقاتلي تنظيم الدولة يحاولون شن هجمات من قرية الصينية الواقعة على بعد خمسة كيلومترات إلى الغرب.

وأضاف الأسدي في مؤتمر صحفي ببغداد أن أكثر من 90 في المئة من القضاء أصبح محررا وأكد أنه سيتم تحرير المناطق المتبقية خلال الساعات القليلة المقبلة.

كان مقاتلو تنظيم الدولة قد اجتاحوا بيجي الواقعة على بعد نحو 190 كيلومترا إلى الشمال من بغداد قبل عام أثناء سيطرتهم الخاطفة على محافظات سنية عراقية. وتدور المعارك منذ ذلك الحين في البلدة والمصفاة وهي أكبر المصافي النفطية في العراق.