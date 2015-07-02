البث الحي
منوعات

الأمم المتحدة ترفع "حالة الطوارئ" باليمن للحد الأقصى

2/7/2015

سكرتير عام الأمم المتحدة – بان كي مون

 

قالت الأمم المتحدة ( الخميس) إنها رفعت درجة الاستجابة الطارئة للوضع الإنساني في اليمن إلى المرتبة الثالثة، وهي الحد الأقصى  كما هو الحال في سوريا والعراق وجنوب السودان.

 

وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام، فرحان الحق، إن ذلك القرار سيغطي الأشهر الستة المقبلة، على أن تتم مراجعة الوضع في شهر سبتمبر /أيلول القادم .

 

وأضاف المتحدث أن اكثر من 21 مليون شخص، أي 80 في المائة من سكان اليمن، بحاجة الآن إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية. وأشار إلى أن الخطة الإنسانية المعدلة تهدف إلى مساعدة 11 مليونا و700 ألف شخص.

 

ويواجه ثلاثة عشر مليون شخصا تقريبا في اليمن أزمة أمن غذائي، فيما لا تتوفر المياه النظيفة للكثيرين، مما يزيد مخاطر تفشي الأمراض مثل الكوليرا.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

ليست المرة الأولى.. مصري يرمي أموالا على المارة من شرفة منزله (فيديو)

الرجل يدعى صبري صدومة وهو مهندس بترول محال للمعاش (موافع التواصل)

أحيت حفلا حضره السيسي.. مغنية بريطانية تعتذر لخرقها تدابير مكافحة كورونا

المغنية البريطانية ريتا أورا (غيتي)

شاهد: سرب نحل يتسبب في تأخير إقلاع طائرتين لمدة ساعة

هجم سرب نحل كثيف على الجانب الأيمن من الطائرة (موافع التواصل)

تأخرت أسطوانات الأكسجين فمات مرضى كورونا

تعقيم أحد الفصول الدراسية في مدينة بيشاور الباكستانية وسط انتشار لفيروس كورونا (رويترز)
الأكثر قراءة

بايدن يكشف سبب طلبه من أوباما الانتظار قبل إصدار الأمر بقتل بن لادن

الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ونائبه جو بايدن أثناء متابعة عملية قتل بن لادن (رويترز)

رشاش وأقمار اصطناعية.. إيران تكشف تفاصيل اغتيال العالم النووي فخري زاده

نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني علي فدوي (رويترز)

احتفالا بهدفه.. جيمي فاردي يكسر راية ركنية عليها علم المثليين (فيديو)

جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي الإنجليزي يحتفل بهدفه (رويترز)

الطفل المدلل لأوربا.. الخارجية التركية ترد على مقال لوزير يوناني هاجم سياسات أنقرة

سفينة التنقيب التركية عروج رئيس في حماية السفن الحربية التركية شرقي المتوسط