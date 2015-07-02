الأمم المتحدة ترفع "حالة الطوارئ" باليمن للحد الأقصى

سكرتير عام الأمم المتحدة – بان كي مون

قالت الأمم المتحدة ( الخميس) إنها رفعت درجة الاستجابة الطارئة للوضع الإنساني في اليمن إلى المرتبة الثالثة، وهي الحد الأقصى كما هو الحال في سوريا والعراق وجنوب السودان.

وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام، فرحان الحق، إن ذلك القرار سيغطي الأشهر الستة المقبلة، على أن تتم مراجعة الوضع في شهر سبتمبر /أيلول القادم .

وأضاف المتحدث أن اكثر من 21 مليون شخص، أي 80 في المائة من سكان اليمن، بحاجة الآن إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية. وأشار إلى أن الخطة الإنسانية المعدلة تهدف إلى مساعدة 11 مليونا و700 ألف شخص.

ويواجه ثلاثة عشر مليون شخصا تقريبا في اليمن أزمة أمن غذائي، فيما لا تتوفر المياه النظيفة للكثيرين، مما يزيد مخاطر تفشي الأمراض مثل الكوليرا.