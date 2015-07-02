اتهام 14 مسلما بلغاريا بنشر أفكار "تنظيم الدولة"

عناصر تابعة "لتنظيم الدولة" – أرشيف

اتهم المدعي العام في بلغاريا (الخميس) 14 مسلما من غجر "الروما" بالتحريض على الكراهية العنصرية ونشر أفكار "تنظيم الدولة "المتشدد.

تأتي هذه الاتهامات بعد يوم واحد من الحكم على الزعيم الروحي المثير للجدل لهذه الاقلية احمد موسى احمد بالسجن عامين في محاكمة جديدة لدعوته إلى ما وصف بـ "قيم معادية للديموقراطية" والتحريض على الكراهية على أسس دينية.

وأكد مكتب المدعي العام البلغاري في بيان له القبض على 14 شخصا بينهم امرأة في مدينتي بلوفديف وبازارجيك في وسط البلاد وأضاف البيان أنه وجهت إليهم تهمة "الحض على الكراهية العنصرية" و"الدعوة إلى الحرب عبر نشر أفكار تنظيم الدولة ".

وأضاف مكتب المدعي العام البلغاري أن 12 متهما وضعوا تحت الإقامة الجبرية، فيما أفرج عن اثنين منهم بكفالة مالية.

وبلغاريا بلد غالبيته من المسيحيين الأورثوذكس، لكن 13 في المئة من السكان مسلمين، من أتراك وغجر والبوماك وهم من العرق السلافي يتحدرون من مسيحيين أرغموا على اعتناق الاسلام إبان سيطرة السلطنة العثمانية.