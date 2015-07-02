إدانات عربية ودولية لهجمات شمال سيناء بمصر

جانب من الاشتباكات في شمال سيناء

أدانت العديد من البلدان العربية والهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية، الهجمات المسلحة، التي وقعت الأربعاء، ضد مواقع عسكرية شمالي محافظة سيناء المصرية، وأودت بحياة العشرات من القتلى من عناصر الجيش والشرطة.

وفي هذا السياق أعرب الاتحاد الأوروبي على لسان ممثلته العليا للأمن والسياسة الخارجية "فيديريكا موغريني"، في بيان صحفي من بروكسل عن إدانته للاعتداءات الإرهابية، وتعازيه لأسر الضحايا، والسلطات المصرية، والشعب المصري.

وشددت "موغريني" على دعم الاتحاد للشعب والحكومة المصرية في مكافحة الإرهاب، داعية إلى "تقديم مرتكبي ورعاة هذا الهجوم إلى العدالة".

ومن جانبه أدان الأمين العام للأمم المتحدة "بان غي مون" تلك الهجمات التي وصفها بقوله "الهجمات الإرهابية القاتلة في شمال سيناء… التي أدت الي مقتل أكثر من 70 جنديا، وجرحت عشرات آخرين".

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة – في بيان أصدره المتحدث الرسمي باسمه، عن تعازيه لـ"عائلات الضحايا وللحكومة المصرية".

وأكد الأمين العام في بيانه علي أن "الأمم المتحدة تقف بقوة مع شعب مصر في حربه ضد الإرهاب".

كما نددت الولايات المتحدة بشدة، بـ"الهجوم الإرهابي"، في بيان صدر عن البيت البيض، ذكر أن "الولايات المتحدة تدين بشدة الهجوم الإرهابي ضد القوات الأمنية المصرية في شمال سيناء ، مما أدى لمقتل عدد من عناصر الأمن المصري وإصابة العديد منهم .

وأعرب البيان عن أحر التعازي لعوائل القتلى، وأطيب الأمنيات بالشفاء العاجل للجرحى".

وشدد البيان على وقوف "الولايات المتحدة مع في مواجهة الهجمات الإرهابية التي داهمت البلاد، وأنها ستواصل مساعدتها للتعامل مع هذه التهديدات التي تستهدف أمنها كجزء من شراكتهم طويلة الأمد".

كما أدانت الخارجية التركية بشدة، تلك الهجمات الإرهابية، في بيان صادر عن وزارة خارجيتها.

وأعربت الوزارة في بيانها عن "أسف تركيا الشديد لسقوط عدد كبير من الضحايا خلال هذه الهجمات الإرهابية"، ودعت بالرحمة لهم ، وقدمت العزاء لذويهم، وتمنت الشفاء العاجل للجرحى".

ومن جانبها أدانت تونس في بيان صدر عن وزارة خارجيتها أيضا ، الهجمات ذاتها.

وأدان الأردن الهجمات، وذكرت الوكالة الرسمية الأردنية أن " الحكومة أدانت بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقاطا عسكرية في محافظة شمال سيناء في مصر" .

وأدان "حيدر العبادي" رئيس الوزراء العراقي، ما وصفها "الاعتداءات الإرهابية"، وقال بيان صدر عن مكتبه أمس، إنه أجرى اتصالا هاتفيا بالسيسي للتعزية واستنكار الأعمال الإرهابية التي حدثت في ذلك اليوم، والأيام الماضية في مصر".

وأدانت الكويت الاعتداءات الإرهابية، حيث أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية عن استنكار بلاده للاعتداءات "الإرهابية" التي استهدفت مواقع عسكرية شمال سيناء .

وفي سياق متصل تقدم رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو"، ووزير دفاعه "موشيه ياعلون"، أمس الأربعاء، بتعازيهما للحكومة المصرية، وأسر المصريين الذين قتلوا في تلك العمليات.

وقال "نتنياهو" في بيان له: "نتقدم بخالص التعازي إلى مصر حكومةً وشعبًا، وإلى أسر المصريين الذين قتلوا، على يد هذا الإرهاب الوحشي".

وأضاف "نتنياهو" قائلا إن "الإرهاب بدأ يقرع أبوابنا، لذلك فإن إسرائيل، ومصر، ودولا أخرى كثيرة، في الشرق الاوسط ،والعالم تقف في خندق واحد لمحاربة الإرهاب الإسلامي المتشدد" .

وتابع رئيس الحكومة الإسرائيلية قائلا إن "إيران، وتنظيم الدولة الاسلامية، وحركة حماس، من يرعى الإرهاب" .

من جانبه قدم وزير الدفاع الإسرائيلي "موشيه ياعلون" تعازيه لمصر، مؤكدا أنه يشاطرها الأسى والحزن.

ومن جانبها أعربت قطر عن "إدانتها واستنكارها الشديدين للهجمات التي استهدفت مواقع عسكرية مصرية في شمال سيناء، وأودت بحياة العشرات من القتلى من عناصر الجيش والشرطة".

وأكدت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها أصدرته مساء الأربعاء، أن "هذا العمل الإجرامي الذي يستهدف زعزعة أمن واستقرار مصر يتنافى مع كل القيم والمبادئ الدينية والإنسانية".

و جددت الخارجية "القطرية تضامن دولة قطر مع الشعب المصري الشقيق"، معربة في بيانها عن "تعاطف دولة قطر العميق معها وتعازيها لأسر الضحايا الذين سقطوا جراء هذه الجريمة الآثمة".

وفي ذات السياق أدانت المغرب ما وصفته بـ"الاعتداءات الإرهابية المقيتة التي تعرضت لها مصر في الأيام الثلاثة الأخيرة، وأودت بحياة موظفين كبار وأفراد من الجيش والأمن".

وقال الجيش المصري، في بيان من القيادة العامة للقوات المسلحة، مساء الأربعاء، إن الهجمات التي استهدفت عددا من نقاط التفتيش، في محافظة سيناء، شمال شرقي البلاد، الأربعاء، أسفرت عن مقتل 17 من الجيش، منهم 4 ضباط، وإصابة 13 آخرين منهم ضابط، وقتل ما لا يقل عن 100 فرد من العناصر الإرهابية، وإصابة أعداد كبيرة من